"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") відновлює зруйнований міст через р. Трубіж на трасі М-03 Київ – Харків у Київській області.

"Сьогодні тут ведеться масштабна відбудова зруйнованого мосту. Цілодобово мостобудівельники зводять конструкції. Нині влаштовано 40 паль, ведуться бурові роботи, армування ростверку опор та бетонування. Завершити роботи плануємо восени цього року", - йдеться у повідомленні на сайті "Укравтодору".

В агентстві зазначають, що відновлення мосту суттєво покращить логістичну ситуацію за маршрутом Київ – Харків, транспортні потоки безперешкодно рухатимуться дорогою міжнародного значення М-03.

Міст через р. Трубіж на трасі М-03 Київ – Харків зруйнували у березні. З травня пряме сполучення столиці у напрямку Полтави та Харкова здійснювалося через тимчасову переправу.