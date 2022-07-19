NOVUS відновлює роботу магазину в ТРЦ Retroville на Виноградарі

Супермаркет NOVUS відновлює роботу магазину у ТРЦ Retroville на Виноградарі у п'ятницю, 22 липня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії.

"22 липня о 10 ранку відчиняємо двері покупцям. Кожне відкриття для нас особливе, адже це маленький крок до великого відновлення країни. А відновлення нашого флагманського магазину NOVUS у Retroville – значний крок", - наголосили у пресслужбі.

У компанії повідомили, що у відновленому магазині працюватимуть всі улюблені формати, зокрема й відділи власного виробництва, Острів майстра шоколаду, кафе The Lunch з більш ніж сотнею посадкових місць тощо.

ТРЦ Retroville у Подільському районі Києва 20 березня потрапив під обстріл російських окупантів. Було пошкоджено один із входів у ТЦ, офісну будівлю та фітнес-центр.

ТРЦ Retroville на просп. Правди, 47 на Виноградарі у Києві відкрився 29 травня 2020 року. Розвитком проєкту будівництва займалася група BT Invest, зокрема інвестиційно-девелоперська компанія Stolitsa Group, що входить до неї. Загальна площа дворівневого МФК Retroville на просп. Правди, 47 становить 122,7 тис. кв. м, зокрема 11,1 тис. кв. м належить БЦ класу "B", а ТРЦ - 80,7 тис. кв.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом. Станом на червень 2022 року мережа в Україні налічує понад 70 магазинів.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгієне, Раймондас Туменас.