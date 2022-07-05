Економіка

17:16 05.07.2022

Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

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Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

Райффайзен Банк (Київ) скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном та автоматично продовжив термін карт, дія яких закінчується у липні, повідомила пресслужба банку у вівторок.

Згідно з повідомленням, карти автоматично продовжено на 180 днів.

Зазначається, що 190 тис. клієнтів Райффайзен Банку, які вимушено залишили Україну, тепер зможуть без комісії проводити конвертацію під час безготівкової оплати карткою та отримання готівки в банкоматах за кордоном.

Райффайзен Банк (колишня назва "Аваль") був заснований у 1992 році. Станом на 1 січня 2022 року найбільшими акціонерами його були Raiffeisen Bank International з 68,1329% акцій та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з 30%.

Чистий прибуток Райффайзен Банку за підсумками 2021 року склав 4,858 млрд грн, що на 19% більше, ніж 2020 року.

Згідно з даними НБУ, на 1 травня 2022 року за розміром загальних активів Райффайзен Банк посідав 4-е місце (144,27 млрд грн) серед 69 банків країни.

Теги: #райффайзен

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