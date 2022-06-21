Єврокомісар: Є реальний ризик нестачі газу в ЄС узимку, можливе зниження попиту

Взимку можливий реальний ризик нестачі енергії для Євросоюзу, передає пресслужба ЄС слова єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон під час бізнес-форуму "Трьох морів".

"Відновлювані джерела енергії та енергоефективність необхідні, але цього недостатньо. Наразі ми не можемо покрити дефіцит російського газу лише цим. Зима не за горами, і це буде непростий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, існує реальний ризик того, що у нас не вистачить енергії для нашого суспільства", – сказала Сімсон.

"Нам потрібно переконатися, що вплив на мешканців та промисловість настільки низький, наскільки це можливо. Тому підготовка – це ключовий момент", - наголосила єврокомісар.

За її словами, Євросоюз "переживає енергетичну кризу, яка загрожує нашим кліматичним цілям, енергетичній безпеці та незалежності водночас".

Єврокомісар наголосила, що країнам ЄС потрібно реалізувати план розбудови майбутнього на основі екологічно чистої енергетичної системи без впливу РФ - RepowerEU - "план, який ґрунтується на нашій "Зеленій угоді", а не змінює її хід".

"Тому що немає сенсу намагатися замінити викопне паливо з Росії просто викопним паливом звідкись ще. Це поставить під загрозу наші цілі декарбонізації", - наголосила чиновник, зазначивши, що ЄС залишиться на тому ж шляху, просто прискорить реалізацію плану REPowerEU, центральним елементом якого є подальший розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Сімсон нагадала, що запропоновано збільшити мету щодо частки ВДЕ в енергобалансі з 40% до 45% до 2030 року, зокрема, подвоїти рівень сонячної енергетики до 2025 року, прискорити план із виробництва "зеленого" водню та подвоєння виробництва біометану до 2030 року.

"Ключовою частиною цього плану є наша пропозиція щодо дозвільних процедур. Зараз ми розраховуємо, що деякі морські вітроенергетичні проекти будуть запущені протягом десятиліття. Занадто довго. Наша мета - спростити і розставити пріоритети. З нашою новою пропозицією проекти щодо ВДЕ розглядаються як такі, що відповідають першочерговим суспільним інтересам. І ми також рекомендуємо, щоб у проектах з переоснащення та встановлення сонячних батарей були більш короткі та прості процедури", - зазначила єврочиновник.

За словами Сімсон, у короткостроковому періоді страховка від нестачі енергії – це її накопичення. "Тому ми запровадили регулювання, щоб забезпечити заповнення (підземних) сховищ газу до 90% до 1 листопада кожного року. Наповнення сховищ просувається добре, незважаючи на високі ціни. Рівень зберігання по всьому ЄС вже перевищує 50% потужності, що приблизно на шість процентних пунктів вище, ніж минулого року водночас", - сказала вона.

Єврокомісар нагадала, що ЄС прагне замістити 50 млрд куб. м російського газу зрідженим природним газом та 10 млрд куб. м – трубопровідним газом з інших джерел.

Так, імпорт ЗПГ перебуває на рекордному рівні: у квітні до ЄС було імпортовано 12,6 млрд. куб. м у вигляді ЗПГ, що на 36% вище, ніж рік тому, а частка імпорту російського газу у квітні становила 31% проти 45% у квітні 2021 року. Частка х трубного газу знизилася з 40% у квітні минулого року до 26% у нинішньому.

Сімсон нагадала, що "Газпром" відключив низку держав-членів, зокрема Польщу, Болгарію, Фінляндію, Нідерланди та Данію від свого газу.

За словами єврокомісара, енергетична платформа ЄС дозволить ефективніше агрегувати сукупний попит на газ, використовувати газову інфраструктуру та проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з партнерами з постачання. Так, перша підплатформа була створена для Південно-Східної Європи, і "немає жодних причин, з яких Балтійський регіон не може стати наступною групою, тому я б настійно рекомендувала владі та учасникам ринку максимально використати цей напрямок".

"Ми також працюємо над створенням механізму спільного підприємства, що допоможе нам купувати газ безпосередньо та перенаправляти його на конкурентній основі між зацікавленими державами-членами", - додала вона.

Стосовно ж постачання газу з інших регіонів, Сімсон зауважила: "Ми досить просунулися зі США, а також з Норвегією". "Минулого тижня я була в Каїрі, де ми підписали меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем. Я також відвідаю Азербайджан у липні. Водночас у нас інтенсивні контакти з Канадою, Катаром, Алжиром та іншими", - додала вона.

"Незважаючи на всі ці зусилля, невизначеність залишається. Ось чому державам-членам а необхідно посилити готовність, оновити плани на випадок непередбачених обставин і укласти всі двосторонні угоди про солідарність", - наголосила єврокомісар, зауваживши, що приділяє увагу і рекомендаціям країн ЄС про те, "як організувати рішення зі скорочення попиту, якщо це необхідно. "Окрім газу, електрика також є проблемою безпеки, тому що країни Балтії є останніми державами-членами, мережі яких усе ще залежать від третіх країн. Синхронізація з європейською континентальною мережею є пріоритетом, який буде завершено не пізніше кінця 2025 року", - додала Сімсон.