"Нафтогаз" у липні має намір подати до міжнародного арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у липні має намір подати позов на російський "Газпром" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги, заявив глава компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок.

"Умовами нашого контракту з "Газпромом" передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і "Газпром" не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив голова правління "Нафтогазу".

За його словами, НАК використовуватиме всі права, які має, тому що "Газпром" нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для "Газпрому".

Як раніше повідомив Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці травня, НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій на початку 2018 році в арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов'язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд , які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ГВС "Сохранівка" через відсутність оперативно-технологічного контролю над компресорною станцією "Новопсков", запропонувавши "Газпрому" перенести транзит на ГВС "Суджа".

Проте "Газпром" заявляє про технологічну неможливість перенесення транзиту, виходячи з російської потокової схеми. Також розподіл обсягів прописано в угоді щодо взаємодії від 30 грудня 2019 року.

Натомість українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, повинна здійснюватися, виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 мл. куб. м на добу за правилом "качай або плати".

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТС України, а також міжоператорську угоду між ОГТС України та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд. куб. м. Оплата цих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.