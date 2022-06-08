Економіка

11:09 08.06.2022

Декілька цехів ДВРЗ після ракетного удару вже не підлягають ремонту – УЗ

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Декілька цехів ДВРЗ після ракетного удару вже не підлягають ремонту – УЗ

Дарницький вагоноремонтний завод (Київ), який 5 червня вранці зазнав ракетного обстрілу, частково зруйновано: кілька цехів уже не підлягають ремонту, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму телеграм-каналі.

В "УЗ" зазначили, що ДВРЗ протягом 87 років ремонтував і виготовляв вантажні вагони, в яких возили виключно цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду тощо. 2022 року завод планував освоїти виробництво зерновозів, необхідних для перевезення українського врожаю.

"Натомість Росія побачила в цивільному заводі загрозу та вигадала фейк: там ремонтується військова техніка. Понад пів сотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися - ніякої військової техніки на заводі не було", - йдеться у повідомленні.

Компанія також розповіла, що цей завод уже пережив одне відновлення: побудоване 1935 року, ще до Другої світової війни, підприємство зруйнували німецькі загарбники. Але вже 1943 року розпочалося його відновлення.

"Історія повторюється: після ракет, випущених Росією, завод частково зруйновано - декілька цехів уже не підлягають ремонту", - наголосили в "УЗ".

Раніше глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін спростував заяву міноборони РФ про нібито базування на території Дарницького вагоноремонтного заводу військової техніки, що призначалася для ЗСУ.

Мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі повідомляв, що внаслідок ракетного удару по Дарницькому та Дніпровському районам столиці постраждала одна людина, її госпіталізовано, без жертв.

Теги: #дврз #цехи
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