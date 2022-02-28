Економіка

13:31 28.02.2022

Megogo видалив усі російські фільми

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Megogo видалив усі російські фільми

Медіасервіс Megogo видалив усі російські фільми.

"Русские фильмы, идите нахуй! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці сервісу у Facebook у понеділок.

У Megogo також закликають довіряти перевіреним джерелам інформації та зберігати спокій.

"Дивіться безкоштовно канали "UA: Перший", BBC, ICTV, "1+1", "5 канал", "24 канал", "Рада", "УНІАН" та "Україна 24", - зазначається у закріпленому повідомленні сервісу.

Джерело: https://www.facebook.com/MegogoUA/posts/5115226645195733

Теги: #megogo
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