Економіка

15:51 27.02.2022

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

2 хв читати
Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

Національний банк України закликає операторів торговельних мереж та заправних станцій не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати.

"Хотів би звернутись і закликати операторів торгівельних мереж та заправних станцій - від малих до великих - не допускати жодних відмов в прийнятті безготівкової оплати. Своїми необґрунтованими відмовами ви наражаєте всіх, і в першу чергу населення, на додаткову небезпеку, оскільки і користування готівкою, і інкасація, яка нерозривно пов’язана із обігом готівки, в умовах воєнного стану є додатковим і жодним чином не виправданим ризиком", - наголошується в зверненні голови Національного банку України Кирила Шевченка, оприлюдненому на сайті регулятора.

За його словами, банківська система продовжує забезпечувати усі необхідні інфраструктурні й технологічні рішення для використання POS-терміналів для оплати.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", - наголосив він.

Також повідомивши, що Національний банк налаштований та діє рішуче для збереження фінансової стійкості України та максимальної підтримки діяльності Збройних сил. Відразу після нападу Росії НБУ почав оперативно ухвалювати рішення, що відповідають умовам війни, зокрема для забезпечення населення коштами, проведення безготівкових розрахунків, функціонування валютного ринку, рефінансування банків, депозитарію тощо. Вже виділено 51,5 млрд грн на рефінансування банків. Це є значною підтримкою ліквідності банків для можливості належного виконання ними своїх зобов'язань перед клієнтами.

Державний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які перебувають під контролем Російської Федерації. Це "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк") та "Промінвестбанк".

"Ми не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-агресора продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", - наголошує голова центробанку.

Крім того, невідкладно було відкрито спецрахунок для збору коштів на потреби української армії, і вже перераховано на озброєння, техніку, медикаменти та інші необхідні речі 450 млн грн. Кошти продовжують активно надходити. Крім того, розуміючи важливість мобілізації ресурсів для фінансування оборони, ми максимально спростили процедури фінмоніторингу під час прийому банками готівки для зарахування на цей рахунок НБУ для української армії, а також на рахунок Збройних сил України.

"Україна продовжує чинити героїчний опір і дає мужню відсіч агресорам, які, напали на нашу країну і вбивають наших людей. Я дякую всім і кожному, хто в ці нелегкі часи діє згуртовано і виважено, мобілізуючи всі сили для захисту нашої держави. Національний банк України постійно контролює ситуацію і надає всю необхідну в цих умовах підтримку банківській системі. Тож фінансовий тил під нашим надійним захистом", - зазначає Шевченко.

Теги: #нбу #безготівкова_оплата
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

15:25 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

12:02 27.02.2022
Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

11:49 27.02.2022
НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

20:37 26.02.2022
Обсяг рефінансування НБУ 25 лютого підскочив до 51,5 мдрд грн

Обсяг рефінансування НБУ 25 лютого підскочив до 51,5 мдрд грн

16:29 25.02.2022
НБУ вжив чергових заходів для підтримки стабільності банківської системи на час дії воєнного стану

НБУ вжив чергових заходів для підтримки стабільності банківської системи на час дії воєнного стану

10:43 24.02.2022
НБУ вирішив відкрити спецрахунок для збору коштів на потреби армії

НБУ вирішив відкрити спецрахунок для збору коштів на потреби армії

10:14 24.02.2022
НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

10:12 24.02.2022
НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

20:38 23.02.2022
НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

За добу українці переказали 355 млн грн до фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка

ОСТАННЄ

НБУ рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

ПриватБанк, Альфа-Банк упроваджують 3-міс. канікули для власників кредитних карток

Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

Спотовий ринок е/е працює у штатному режимі в одній торговій зоні ОЕС – "Оператор ринку"

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Голова НБУ закликав торгові мережі та заправки не відмовляти у безготівковому розрахунку

Страховики спростили придбання полісів "Зелена карта"

Запорізька АЕС вивела блок №1 у плановий ремонт

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА