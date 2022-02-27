ПриватБанк, Альфа-Банк упроваджують 3-міс. канікули для власників кредитних карток

ПриватБанк, Альфа-Банк оголосили з 1 березня до 1 червня 2022 року кредитні канікули для всіх фізосіб-власників кредитних карток, повідомили пресслужби банків у неділю.

Водночас ПриватБанк уточнив, що оскільки кредитні канікули діятимуть з 1 березня, то відсотки за лютий іще буде списано.

"На період дії кредитних канікул ви можете вносити кошти на кредитну картку на свій розсуд", - зазначається у повідомленні ПриватБанку.

Як повідомила пресслужба Альфа-Банку агентству Інтерфакс-Україна, за всіма кредитними картками встановлюються канікули з механізмом погашення, що передбачає встановлення обов'язкового мінімального платежу на рівні 0 грн, процентна ставка – без змін, проценти оплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості.

Зазначено, що у разі виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості під час погашення відсотків розмір кредитного ліміту відповідно зросте на суму заборгованості.

Крім того, банк упровадив кредитні канікули за кредитами готівкою та споживчими кредитами на три місяці. За такими кредитами платіж за основною сумою боргу встановлюється на рівні 0 грн, чергові платежі за тілом кредиту за період канікул пропорційно розділяються на весь термін кредиту, виплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту. Загальний термін дії кредиту для клієнтів триватиме три місяці.

Співвласник monobank Олег Гороховський написав у Telegram, що monobank продовжить на місяць пільговий період та скасує внесення обов'язкового платежу цього місяця.

"Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості", – йдеться у повідомленні.

Раніше 26 лютого Приватбанк зазначив, що відновив для клієнтів користування кредитними коштами. "Відсьогодні ви можете використовувати кошти в межах встановленого ліміту на карті. На жаль, підвищення кредитного ліміту поки що недоступне", - поінформувала фінустанова.