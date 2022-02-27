Економіка

13:21 27.02.2022

Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

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Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

Національний банк та Мінфін України обговорюють із Міжнародним валютним фондом (МВФ) варіанти підтримки економіки та фінансового сектора країни у період воєнного стану, йдеться у повідомленні НБУ у неділю.

Згідно з ним, Україна просить ініціювати виділення їй додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів – Інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

Обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ - 2 млрд СПЗ, або 2.8 млрд дол. США. Фінансові умови RFI є схожими до умов SBA, отримані кошти мають бути виплачені через 3,25-5 років.

RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів, нагадав Нацбанк.

Він зазначив, що дизайн RFI розроблений для випадків, коли започаткування повноцінної програми економічних реформ є неможливим. Водночас держава-член, яка звертається за такою допомогою, повинна співпрацювати з Фондом для вирішення проблем з її платіжним балансом та мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які вона планує здійснювати з цією метою.

Окрім того, розглядаються додаткові варіанти екстреної фінансової підтримки України. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва запевнила, що у Фонді активно працюють над усіма можливими варіантами фінансової підтримки України.

Нацбанк додав, що група Світового банку також відреагувала на ситуацію в Україні. Сторони обговорюють пакет фінансової підтримки за проєктом Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Крім того, НБУ повідомив, що експерти Фонду позитивно оцінили всі заходи, вжиті Національним банком для забезпечення безперервності функціонування фінансової системи під час воєнного стану.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом майже $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів. Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш у розмірі SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші – відповідно SDR500 (приблизно $700 млн) та SDR1,1 млрд.

Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою-Голлар розпочала обговорення з владою України другого перегляду програми stand by 23 лютого – за день до повномасштабної агресії Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю повідомив, що уряд ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення обсягом до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

Теги: #мвф #україна #фінансування
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