"Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб. м

ПАТ "Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів, пов'язаних з ризиками бойових дій, знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб.м, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За її даними, персонал евакуйований, після стабілізації ситуації компанія має намір відновити роботу цих об'єктів.

Крім того, компанія через загрозу обстрілів призупинили роботу двох АЗС U. GO в Харківській області. Персонал станцій залишив територію з міркувань безпеки. Ніхто не постраждав.

За даними "Оператора ГТС України" за період 1-23 лютого 2022 року середньодобовий валовий видобуток газу в Україні становив 55,6 млн куб. м.

U. GO налічує 21 АЗС у Харкові та Харківській області. У мережі реалізується виключно паливо виробництва Шебелинського НПЗ під торговою маркою Šhebel.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрямок поставок газу побутовим споживачам.