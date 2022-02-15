Транзит калійних добрив із Білорусі через Україну триває

Будь-які заборони на транзит калійних добрив із Білорусі через Україну наразі відсутні, транзит триває, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Мінінфраструктури.

"Відмовився один із найбільших українських стивідорів. Водночас обсяги перевалювання білоруського калію морпортом "Ніка-Тера" в лютому зросли, й порт планує збільшувати перевалювання й надалі", - зазначив співрозмовник агентства.

У Group DF, до якої входить морський термінал "Ніка-Тера", агентству "Інтерфакс-Україна" не прокоментували цю інформацію, проте джерело в галузі підтвердило, що перевалювання через цей термінал триває.

Ще одне джерело на ринку уточнило агентству, що існують усі підстави для залізничних транзитних перевезень калійних добрив із Білорусі аж до квітня.

Як повідомлялося, на тлі санкцій США стосовно "Білоруськалію" за рішенням уряду Литви держкомпанія "Литовські залізниці "з 1 лютого розірвала договір із "Білоруськалієм" про транзит калійних добрив і припинила їх перевезення. Договір було підписано в 2018 році, він діяв до 2023 року й передбачав транзит через Литву залізницею і перевалювання в порту Клайпеди 11 млн тонн білоруського хлоркалію на рік.

Білоруська сторона у відповідь із 7 лютого припинила залізничний транзит своєю територією нафтопродуктів, мінеральних і хімічних добрив з Литви.

Олександр Лукашенко 7 лютого заявив, що українці нібито запропонували допомогти з транзитом цих обсягів добрив через Одесу, проте потім відмовилися. Через тиждень він також повідомив, що Україна відмовилася від імпорту калійних добрив із Білорусі.

Згідно з даними на сайті "Ніка-Тери", у 2021 році порт переробив 377 тис. тонн мінеральних добрив, що становить 5% від усіх вантажів.