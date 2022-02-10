У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

До України в лютому-березні прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним вугіллям на додачу до 15, які українські теплоенергогенерувальні компанії ("ДТЕК Енерго" та ПАТ "Центренерго" - ІФ) вже прийняли, починаючи з листопада 2021 року, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Києві у четвер.

"У період лютий-березень іще додатково планується вісім суден із вугіллям, які сумарно привезуть орієнтовно 700 тис. тонн", - зазначив міністр.

За його словами, наразі триває стабільне накопичення вугілля на складах ТЕС.

"Нині на складах - 841 тис. тонн, що дає можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон", - наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ДК ТЕС) України в період із 31 січня до 7 лютого 2022 року збільшилися на 5,8% (на 38,3 тис. тонн) – до 695,5 тис. тонн.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", з початку року запаси зросли в 1,6 разу (на 31 грудня 2021 року – 435,7 тис. тонн), також вони в 1,8 разу більші, ніж роком раніше (на 8 лютого 2021 року – 384,4 тис. тонн).