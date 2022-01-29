Економіка

11:42 29.01.2022

Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

2 хв читати
Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки. Витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

У Європі цього місяця тримається дуже м'яка погода (на два з половиною градуси тепліше, ніж роком раніше), але власники запасів вирішили використати їх для захисту від високих цін. У багатьох контрактах із постачальниками використовується біржовий індекс "на місяць вперед" і зараз ціна його виконання перебуває на історичному максимумі. В середньому минулого місяця на хабі TTF газ торгувався по $1310 за тисячу кубометрів із максимальним значенням до $2138. У цих умовах зараз купівля газу на спотовому ринку (середні котирування з початку місяця $976 за тисячу кубометрів) здається більш вигідним рішенням.

Така захисна поведінка імпортерів серйозно знизила фізичний імпорт газу в Європу. За першу половину січня експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя впав на 40%, і є всі причини очікувати збереження цього тренду на весь місяць. Однак обсяги експорту можуть змінитися вже в лютому в міру стабілізації цін, зазначають аналітики.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, за підсумками газової доби 27 січня запаси в ПСГ Європи впали до 39,65%. Це на 15,6 процентного пункту нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Досягнутий рівень запасів швидше відповідає позначці кінця сезону відбору, а не середини зими. За історію спостережень Gas Infrastructure Europe (з 2011 року) середній рівень запасів на кінець сезону відбору становить 36% (максимум був в 2020 році – 53,96%, в 2018 році поки що зафіксовано історичний мінімум в 18,56%, але цьогоріч цей рекорд буде оновлено).

Відбір продовжиться ще два місяці: лютий і березень, який російські газовики прямо називають ще одним місяцем зими. ("Змінюється сезонний профіль поставок. Березень став повноправним зимовим місяцем", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у вересні).

Попри те, що в ПСГ Європи залишається ще близько 43 млрд куб.м газу, у міру спустошення резервуарів максимальна добова продуктивність сховищ знижується, і не буде можливості оперативно вивести в систему максимальний обсяг газу.

Імпорт СПГ в ЄС в січні 2022 року зростає в 2,7 раза проти минулого року (до 10,3 млрд куб.м), свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Теги: #газ #європа #псг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 29.01.2022
Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

16:46 28.01.2022
Байден і фон дер Ляєн заявляють про спільну роботу на тему постачань газу до ЄС у разі вторгнення РФ в Україну

Байден і фон дер Ляєн заявляють про спільну роботу на тему постачань газу до ЄС у разі вторгнення РФ в Україну

14:08 28.01.2022
НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

10:38 28.01.2022
Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

10:47 27.01.2022
Футзал. Євро 2022. Прогноз на матч Україна - Португалія

Футзал. Євро 2022. Прогноз на матч Україна - Португалія

08:33 27.01.2022
США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

19:07 26.01.2022
Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

10:11 26.01.2022
ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

16:40 25.01.2022
США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

12:44 25.01.2022
"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

ОСТАННЄ

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

Вашингтон не розглядає всерйоз варіанти санкцій проти Росії, що стосуються SWIFT або експорту нафти і газу

Westinghouse у разі необхідності зможе через 2 роки покрити всю потребу "Енергоатома" в паливі для ВВЕР-1000

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Україна та Канада анонсували переговори про оновлення Угоди про ЗВТ

"Енергоатом" і EDF планують підписати договір про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА