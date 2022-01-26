Економіка

07:57 26.01.2022

Україна в 2021/22 МР збере 1 млн тонн високоолеїнового соняшника - думка

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Україна в 2021/22 МР збере 1 млн тонн високоолеїнового соняшника - думка

Завдяки поширенню запиту на здорове харчування в усьому світі в Україні зростає виробництво високоолеїнового соняшника - у 2021/2022 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) врожай цієї культури очікується на рівні 1 млн тонн, повідомляється на сторінці маслоекстракційного заводу "Потоки" (МЕЗ, Дніпро) у Facebook у вівторок.

При цьому компанія уточнює, що в 2020/2021 МР українська високоолеїнова олія, що виготовляється з цієї культури, експортувалася більш ніж у 50 країн світу.

У повідомленні пояснюється, що високоолеїнова олія містить понад 82% олеїнової кислоти при її вмісті близько 35% у звичайній соняшниковій олії і за своїми корисними властивостями є альтернативою оливковій, проте є більш дешевою.

"Високоолеїновий соняшник — це соняшник із вмістом в олії понад 82% олеїнової кислоти Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) і низьким вмістом лінолевої кислоти Омега 6 (поліненасичена жирна кислота)", - уточнюється в повідомленні.

МЕЗ "Потоки" було запущено в експлуатацію у 2018 році у Дніпрі. Його потужності з переробки олійних культур становлять 1400 тонн/добу, з яких виробляється 600 тонн соняшникової олії, 450 тонн кормового концентрату та 350 тонн лушпиння соняшника.

Підприємство належить до складу корпорації Alef, що об'єднує 10 різнопрофільних бізнесів, що працюють у сегменті девелопменту, виробництва будівельних матеріалів та аграрній сфері. Голова ради корпорації Вадим Єрмолаєв є також фундатором наступних підприємств: "Міропласт", "ЮДК", ABM Technology, "Оскар", "Дніпропрес Сталь", "Алеф-Віналь", "Сади Дніпра", "Лунапак", "Агроальянс".

Як повідомлялося, міністерство сільського господарства США (USDA) у звіті за червень 2021 року покращило прогноз експорту української соняшникової олії на 2021/2022 МР на 1,02 млн тонн (+18,9% порівняно з 2020/2021МГ) - до 6, 4 млн тонн, його виробництво – на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн.

Також покращено прогноз урожаю соняшника в Україні в нинішньому маркетинговому році на 2,6 млн. тонн (+18,5%) – до 16,7 млн. тонн.

USDA у червневому звіті покращило прогноз експорту Україною соняшникового шроту в 2021/2022 МР на 0,7 млн тонн (+15,2% до 2020/2021МГ) – до 5,3 млн тонн, його виробництво – на 1,01 млн тонн ( +17,7%), до 6,71 млн тонн.

Згідно з даними Мінсільгоспу США, Україна в 2021/22 МГ залишиться основним світовим експортером соняшникової олії, при цьому світове виробництво соняшникової олії цього сезону зросло на 10,2% - до 21,15 млн тонн.

 

 

 

Теги: #високоолеїнова_олія #соняшник
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