Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Обсяг державного боргу, який потребуватиме рефінансування у 2022 році, становить близько $5 млрд, до того ж основна частина цього припадає на борг Міжнародному валютному фонду (МВФ), таким чином Україна може здійснити рефінансування держборгу цього року виключно за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО), вважає керівник аналітичного відділу Альфа Банку Олексій Блінов.

"Нам залишається рефінансувати близько $5 млрд боргу. Можна згадати свіжу заяву ЄС про термінове надання Україні фінансування, а також у нас ще й досі є програма МВФ. Структура цього боргу дуже цікава, вона не є повністю "мінфінівською". Найбільшим напрямом виплат є МВФ - $2,5 млрд, і це технічна операція списання з резервів, оскільки там основним боржником є Нацбанк", - сказав він у ході круглого столу, організованого виданням "Фінклуб" у вівторок.

Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд, зазначив аналітик.

"Цю суму для України в масштабах року можуть забезпечити міжнародні фінансові організації. Навіть якщо уявити (у чому я сумніваюся), що зовнішній ринок весь рік для України буде закритий, ми можемо перекрити це засобами МФО", - сказав Блінов.