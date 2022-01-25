Економіка

20:53 25.01.2022

Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

1 хв читати
Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Обсяг державного боргу, який потребуватиме рефінансування у 2022 році, становить близько $5 млрд, до того ж основна частина цього припадає на борг Міжнародному валютному фонду (МВФ), таким чином Україна може здійснити рефінансування держборгу цього року виключно за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО), вважає керівник аналітичного відділу Альфа Банку Олексій Блінов.

"Нам залишається рефінансувати близько $5 млрд боргу. Можна згадати свіжу заяву ЄС про термінове надання Україні фінансування, а також у нас ще й досі є програма МВФ. Структура цього боргу дуже цікава, вона не є повністю "мінфінівською". Найбільшим напрямом виплат є МВФ - $2,5 млрд, і це технічна операція списання з резервів, оскільки там основним боржником є Нацбанк", - сказав він у ході круглого столу, організованого виданням "Фінклуб" у вівторок.

Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд, зазначив аналітик.

"Цю суму для України в масштабах року можуть забезпечити міжнародні фінансові організації. Навіть якщо уявити (у чому я сумніваюся), що зовнішній ринок весь рік для України буде закритий, ми можемо перекрити це засобами МФО", - сказав Блінов.

 

 

 

Теги: #держборг #рефінансування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 24.01.2022
Перші великі зовнішні виплати України у вересні, загроз поточним виплатам немає

Перші великі зовнішні виплати України у вересні, загроз поточним виплатам немає

11:04 20.01.2022
Група депутатів пропонує випуск облігацій під гарантії США для погашення боргу ДПЗКУ

Група депутатів пропонує випуск облігацій під гарантії США для погашення боргу ДПЗКУ

07:38 15.12.2021
Сенат проголосував за підвищення ліміту держборгу до $31,4 трлн

Сенат проголосував за підвищення ліміту держборгу до $31,4 трлн

19:28 13.12.2021
Україна допускає викуп/обмін євробондів і розширення валют в оновленій стратегії управління держборгом

Україна допускає викуп/обмін євробондів і розширення валют в оновленій стратегії управління держборгом

13:59 09.12.2021
Кабмін затвердив стратегію скорочення держборгу України до 50,8% у 2022-му та 47% у 2024-му

Кабмін затвердив стратегію скорочення держборгу України до 50,8% у 2022-му та 47% у 2024-му

10:32 01.12.2021
Україна за підсумками-2021 уперше з 2013 р. знизить прямий держборг нижче 50% ВВП - Зеленський

Україна за підсумками-2021 уперше з 2013 р. знизить прямий держборг нижче 50% ВВП - Зеленський

19:27 10.11.2021
Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом в 2022р на 18 млрд грн

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом в 2022р на 18 млрд грн

07:52 13.10.2021
Палата представників американського Конгресу схвалила законопроект про тимчасове підвищення стелі держборгу

Палата представників американського Конгресу схвалила законопроект про тимчасове підвищення стелі держборгу

07:53 08.10.2021
Сенат США ухвалив законопроект про підвищення стелі держборгу

Сенат США ухвалив законопроект про підвищення стелі держборгу

19:15 10.09.2021
Мінфін знизив прогноз виплат за держборгом України у 2021 році на 5 млрд

Мінфін знизив прогноз виплат за держборгом України у 2021 році на 5 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

ОСТАННЄ

ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

Підприємець Хмельницький публічно заявив про намір залишатися в Україні з родиною та командою

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

ВР має намір надати державну підтримку українському книговиданню

Законопроект про оподаткування індустрії азартних ігор дасть змогу вивести цей сектор із тіні - Гетманцев

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА