Економіка

16:02 19.01.2022

Уряд України затвердив порядок консервації земель

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Уряд України затвердив порядок консервації земель

Кабінет Міністрів України затвердив порядок консервації деградованих, малопродуктивних та забруднених земель шляхом припинення або обмеження їх використання на визначений термін для подальшої висадки на таких ділянках лісових масивів, створення лук або їх ренатуралізації.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

Відповідно до тексту документа, консервації підлягають землі всіх форм власності за зверненням їхніх власників або територіальних органів Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру або Державної екологічної інспекції до виконавчих органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження відповідними земельними ділянками.

Консервація здійснюється за наявності деградованих земель, поверхня яких порушена внаслідок землетрусів, зсувів землі, повеней, надрокористування, а також хімічно забруднених ділянок та земель із підвищеною кислотністю або засоленістю. Крім того, консервації підлягають малопродуктивні землі з низькою родючістю та несприятливими природними властивостями, а також техногенно забруднені (зокрема, хімічно та радіаційно забруднені).

На час припинення використання земельної ділянки забороняється зміна цільового призначення.

Як повідомлялося, Держгеокадастр у серпні 2021 року додав на публічну кадастрову карту новий шар даних, що містить інформацію про земельні ділянки, які потребують консервації.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомив, що дві третіх території України розташовані в зоні ризикованого землеробства, 6 млн га земель сільгосппризначення (особливо на півдні країни) потребують консервації.

"Ми маємо ухвалити відповідну постанову Кабміну про порядок консервації земель у тримісячний термін, згідно із законом про земельну децентралізацію. Там усе буде відображено на картографічній основі державного земельного кадастру, ця інформація буде в електронному вигляді. На підставі обстежень ґрунту через Інститут охорони ґрунтів ми здійснюватимемо перевірку та, згідно з рекомендаціями щодо консервації, виводитимемо з обігу ті землі, які дійсно вже деградували", - повідомив у червні 2021 року міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #земля #консервація
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