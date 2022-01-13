Кабмін обмежив націнку на вермішель лише українського виробництва

Кабінет Міністрів України 12 січня додав до списку харчових продуктів із максимальною 10-відсотковою роздрібною націнкою борошно пшеничне вищого гатунку та макаронні вироби (вермішель) виключно вітчизняного виробництва, випливає з тексту постанови на сайті уряду.

Згідно з постановою, актуальний список продуктів з обмеженою максимальною націнкою передбачає хліб житньо-пшеничний, батон, крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), соняшникову олію, яйця курячі категорії С1, птицю (тушку курячу), масло вершкове жирністю 72,5% та макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку).

Отже, націнка на імпортоване в Україну пшеничне борошно вищого ґатунку та макаронні вироби з борошна пшеничного вищого ґатунку не підлягає державному регулюванню.

Щодо продуктів із затвердженого списку максимальна роздрібна націнка встановлюється на рівні не більше ніж 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг із підготовки, обробки, упакування та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевого споживача.

Згідно з даними узагальненої статистики на сайті Державної митної служби (ДМС), Україна у 2021 році наростила експорт макаронних виробів у доларовому еквіваленті на третину порівняно з 2020 роком – із $54,2 млн до $72,3 млн, тоді як їх імпорт зріс на 17,9% - із $50,0 млн до $58,9 млн. Відповідно, позитивне сальдо торгівлі макаронними виробами для України минулого року становило $13,3 млн (зростання у 3,2 разу до 2020 року).

Як повідомлялося, Кабмін постановою №1432 від 30 грудня 2021 року вніс батон і соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, мають декларувати заздалегідь, а також заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Уряд також постановою №1 від 12 січня розширив цей список вищезазначеними дев'ятьма видами харчових продуктів.