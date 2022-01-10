Економіка

07:40 10.01.2022

В Україні у 2021 році зібрали 10,6 млн т цукрових буряків, що майже на 30% більше ніж у 2020

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В Україні у 2021 році зібрали 10,6 млн т цукрових буряків, що майже на 30% більше ніж у 2020

У 2021 році в Україні аграрії зібрали 10,6 млн т цукрових буряків, що на 2,3 млн т (28,7%) більше, ніж у 2020 році (8,2 млн т), повідомляє асоціація "Укрцукор"".

Середня по Україні врожайність цукрових буряків склала 46,9 т/га, що на 6 т/га більше, ніж у 2020 році (40,9 т/га).

Найвищий показник врожайності на Львівщині — 55,6 т/га. За валовим виробництвом лідирують такі регіони: Вінниччина — 2,4 млн т, Хмельниччина — 1,5 млн т і Полтавщина — 1,07 млн т.

 

Теги: #врожай #буряк
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