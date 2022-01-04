Економіка

07:13 04.01.2022

Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

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Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

Американський виробник електромобілів Tesla (SPB: TSLA) Inc. відкрив шоурум у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

Tesla оголосила про відкриття шоуруму в Урумчі, столиці Сіньцзяна, 31 грудня в офіційному акаунті компанії в соцмережі Weibo, китайському аналогу Twitter (SPB: TWTR).

"В останній день 2021 року ми зустрічаємося в Сіньцзяні. У 2022 році давайте разом відправимо Сіньцзян в електричну подорож", - йдеться у пості Tesla.

Tesla, що має безліч шанувальників у Китаї, швидко розвиває бізнес у цій країні. Проте, відкриваючи шоурум у Сіньцзяні, компанія ризикує отримати репутаційні проблеми, з якими зіткнулися інші американські компанії, включно з Walmart Inc. (SPB: WMT) та Intel Corp. (SPB: INTC), пише The Wall Street Journal.

Раніше німецький автовиробник Volkswagen AG (VW) розкритикував законодавців і західних правозахисників у зв'язку зі схваленим компанією рішенням зберегти підприємство в Урумчі. VW довелося захищати своє рішення, компанія заявила, що в її ланцюжках поставок немає продукції, що виробляється із застосуванням примусової праці.

У грудні цього року президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє імпорт у США товарів, вироблених у Сіньцзяні, оскільки в регіоні, як вважає влада США, використовується примусова праця. Білий дім також запровадив санкції щодо кількох компаній і приватних осіб, причетних, на його думку, до кампанії з асиміляції уйгурів та інших меншин.

Після відкриття шоуруму в Урумчі Tesla представлена у 30 регіонах та провінціях КНР, а також у Гонконгу та Макао.

 

 

Теги: #tesla #шоурум #китай #відкриття
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