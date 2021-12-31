"Укргазвидобування" збільшило видобуток на Кегичівському родовищі завдяки бурінню похилоспрямованих свердловин
АТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток на Кегичівському родовищі (Харківська обл.) завдяки бурінню похилоспрямованих експлуатаційних свердловин, що дозволяють досягати перспективних покладів газу за складних поверхневих умов, повідомила прес-служба компанії.
За її даними, компанія пробурила та ввела в експлуатацію вже три свердловини на цьому родовищі у 2021 році, зокрема, останню завдяки сучасним технологіям та швидкій проходці пробурили та підключили до системи наземної інфраструктури раніше за плановий термін. Наразі вона працює з дебітом близько 80 тис. куб. м на добу.
"Наші фахівці планують подальшу розробку родовища, адже незважаючи на виснаженість, воно є перспективним – залишкові запаси досягають 5,6 млрд куб. м газу", - наголошується в повідомленні.
На Кегичівському родовищі, за весь час експлуатації на якому видобуто 22,7 млрд куб. м газу, працює 41 свердловина.
Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", у 2020 році скоротило видобуток товарного газу на 1,3% (на 0,173 млрд. куб. м) порівняно з 2019 роком - до 13,448 млрд. куб. м, валовий видобуток – на 5% (на 0,659 млрд. куб. м), до 14,233 млрд. куб. м.
Видобуток рідких вуглеводнів компанією у 2020 році скоротився на 8,9% (на 62,2 тис. тонн) порівняно з 2019 роком – до 639,5 тис. тонн.