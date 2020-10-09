АМКУ дозволив Luregio Limited Тігіпка купити Промінвестбанк

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив придбання Промінвестбанку (ПІБ, Київ) кіпрською компанією Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є український бізнесмен Сергій Тігіпко, через купівлю ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

За відповідне рішення комітет проголосував на засіданні 8 жовтня.

Як повідомляв Антимонопольний комітет, в обох випадках ідеться про придбання, які забезпечать понад 50% голосів у найвищому органі управління.

Відповідно до інформації в Єдиному держреєстрі юросіб і осіб-підприємців, Luregio Limited 28 серпня цього року зареєструвало ТОВ "Лурежіо інвест" зі статутним капіталом 350 млн грн, основними видами діяльності якого зазначено консультування і управління, надання фінансових послуг та інших допоміжних комерційних послуг.

Керівником підприємства призначено Людмилу Назаренко, яка була заступником директора з юридичних питань ТОВ "Група ТАС" і членом наглядової ради Універсал Банку, що належать Тігіпку.

2 березня 2020 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма у рамках розгляду позову російського ВЕБ заборонив примусовий продаж акцій ПІБ, відхиливши апеляцію Міністерства юстиції України на аналогічне рішення про забезпечення позову, ухвалене арбітражем 28 серпня 2019 року.

Водночас 4 березня пакет акцій ПІБ розміром 99,7726% було продано в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС за 268 млн 709,96 тис. грн. Провадження було відкрито в рамках виконання рішення міжнародного арбітражу щодо стягнення з РФ збитків низки компаній, які пов'язані з бізнесменом Ігорем Коломойським і які мали активи в Криму.

Покупцем через ЗАТ "Альтана Капітал" стало ТОВ "ФК "Фортіфай", власників якого деякі ЗМІ пов'язують із Коломойським. У держреєстрі бенефіціарами ФК зазначені на паритетних началах Лариса Рибенкова та Людмила Осикіна. "Фортіфай" оплатила акції, проте арешт на акції ПІБ, накладений постановою Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року, не дозволив завершити процедуру примусового продажу заарештованого майна, а саме провести переведення зазначених цінних паперів з рахунку власника на рахунок компанії "Фортіфай".

ПАТ "Промінвестбанк" було створено в 1992 році. ВЕБ (РФ) став власником банку в 2008 році, йому належить 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в розвиток дочірнього банку ВЕБ оцінює у 2,7 млрд.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 червня 2020 року за розміром загальних активів (40,611 млрд грн) Промінвестбанк посідав 12-те місце серед 75 банків, що діяли у країні.