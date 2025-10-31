Інтерфакс-Україна
Економіка
19:29 31.10.2025

Fitch підтвердило рейтинг ПроКредит Банку на рівні "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) українського ПроКредит Банку (PCBU): у іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+", а також рейтинг стійкості банку (VR) – на рівні "ccc".

Як зазначило агентство у повідомленні на сайті, такі оцінки зумовлені потенційною підтримкою з боку 100% акціонера ProCredit Holding AG (PCH, "BBB/Стабільний/bb").

"Рейтинг підтримки акціонерів (SSR) PCBU на рівні "ccc" відображає нашу думку про його стратегічну важливість для PCH, а також потенційні обмеження щодо здатності банку використовувати підтримку материнської компанії, зокрема для обслуговування зобов'язань щодо фінансової підтримки, через ризик втручання уряду", – йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, вищий на один рівень рейтинг у гривні відображає менші регуляторні обмеження на операції з національною валютою.

Fitch зазначає, що PCBU – це невеликий банк з іноземною власністю, частка якого становила 1,3% у чистих активах сектору на кінець липня 2025 року та який, в основному, займається наданням банківських послуг місцевим малим та середнім підприємствам.

Агентство вказує, що PCBU піддається суверенному ризику через інвестиції в депозитні сертифікати НБУ та кошти на рахунках центробанку (19% від загальних активів на кінець 2 кварталу 2025 року), а також внутрішні державні цінні папери (5%).

В той же час темпи зростання кредитування у першому півріччі 2025 року збільшилися до 14% з 6,5% у 2024 році, головним чином за рахунок дрібного кредитування малих і середніх підприємств. Банк продовжує мати значну залежність від сільськогосподарського сектору (близько 44% від валових кредитів).

Завдяки такому зростанню кредитування частка поганих кредитів у першому півріччі цього року зменшилася до 3,3% з 3,6% на кінець 2024 року.

"Ми бачимо ризики подальшого збільшення знецінених кредитів через тривалу війну, зокрема через потенційну міграцію проблемних кредитів 2-го стадії (30% валових кредитів), концентрацію секторів та кредитування МСП, але менш суворі операційні умови можуть сприяти покращенню показників якості активів", – зауважило Fitch.

Зазначається, що коефіцієнт операційного прибутку до активів, зважених з урахуванням ризику, PCBU знизився до 6,4% у першому півріччі 2025 року з 8,7% у 2024 році через скорочення чистої процентної маржі та попри сторнування резервів на покриття збитків за кредитами.

В той же час, коефіцієнти достатності капіталу першого рівня банку на рівні 18%, а також коефіцієнт достатності регулятивного капіталу на рівні 18,3% на кінець другого кварталу 2025 року забезпечили достатні буфери понад нормативні мінімуми. Знецінені кредити банку повністю покриваються резервами на покриття збитків по кредитах, що зменшує ризики для капіталу.

Згідно з публікацією, депозити клієнтів становили 93% неакціонерного фінансування банку на кінець 2 кварталу 2025 року, тоді як решта джерел фінансування надійшла переважно від міжнародних фінансових установ.

"Виплати в іноземній валюті залишаються під значною невизначеністю, але наш базовий сценарій очікує, що PCBU продовжить обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. Співвідношення валових кредитів до депозитів PCBU зросло до 71% на кінець 2 кварталу 2025 року (кінець 2024 року: 63%) завдяки збільшенню темпів зростання кредитування та стабільним депозитам", – йдеться у релізі.

За даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року ПроКредит Банк із активами 46,72 млрд грн посідав 16 місце серед 60 банків країни.

 

Теги: #банки

