Економіка
16:21 30.10.2025

Торговельний баланс кондитерської галузі України позитивний, торговельна угода з ЄС є шансом вижити для кондитерів - "Укркондпром"

Україна в січні-вересні 2025 року експортувала 214 тис. тонн кондитерських виробів на суму $660 млн, що на 17,6% тонн більше і на 29,2% більше у грошовому еквіваленті, ніж в аналогічному періоді минулого року, повідомив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

"Наша галузь – експортоорієнтована: близько 40% продукції їде за кордон. Основні ринки – це країни Європи, зокрема, Румунія, Польща, Молдова, Німеччина, Латвія та Литва. Імпорт переважно стосується какао-сировини, жирів та ароматизаторів", - сказав він на форумі у рамках виставки Agro2Food у Києві у середу. 

Балдинюк акцентував, що за підсумками дев`яти місяців 2025 року торговельний баланс кондитерської галузі позитивний і становить $660 млн для експорту з України і $338 млн для імпорту. Подібні показники, за його словами, є тим більше приємними, що перевищують минулорічні за аналогічний період – $511 млн за поставлені на експорт кондвироби і на $298 млн Україна імпортувала. При цьому в 2025 році вартість 1 тонни кондитерських виробів, що експортуються, становить $3084, що на чверть більше, ніж у довоєнному 2021 році.

За оцінкою "Укркондпрому", загальна кількість виробників кондитерської продукції становить 700-800 компаній, які покривають 85-90% внутрішнього попиту. Балдинюк нагадав, що виробництво кондитерської продукції через війну і виїзд споживачів скоротилося майже на третину - 20% підприємств галузі постраждали або були закриті.

Керівник асоціації констатував, що протягом 2023-2025 рр. виробництво кондитерських виробів в Україні відновилося. Наразі підприємства відбудувалися і в цілому основні виробничі потужності збережено. Проте вони завантажені менше, ніж на половину через падіння купівельної спроможності українців.

Коментуючи перспективи кондитерської галузі з огляду на оновлену торговельну угоду між Україною та Європейським Союзом, Балдинюк зауважив, що відновлення галузі відбулося саме завдяки скасуванню мит при експорті в ЄС 2016 року.

"Ми сплачували мита в 40-45% при експорті в ЄС, а вони - 5-10% мита при поставках в Україну. Це було не зовсім справедливо. На той час ми експортували в ЄС орієнтовно 20 тис. тонн в рік. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС експорт кондитерських виробів перевищив 100 тис. тонн. По суті, за 7-8 років ми виросли в 5-6 разів", - сказав експерт.

Говорячи про перспективи галузі в 2026 році, Балдинюк наголосив, що кондитерам життєво необхідно нарощувати експорт. "Наш внутрішній ринок не розвивається. Він навпаки звузився. Люди купують борошно, а не хліб, батони, а не печиво, карамельку, а не шоколадну цукерку. Люди купують по дві цукерки в магазині, бо вони подорожчали. Кондитери не мають інших шансів вижити, якщо не будуть експортувати", - резюмував президент "Укркондпрому".

