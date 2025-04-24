Виробники кондвиробів наполягають на розблокуванні імпорту натуральних харчових ароматизаторів

Асоціація "Укркондпром" і "Ліга виробників харчових продуктів" висловили занепокоєння через ситуацію з імпортом харчових ароматизаторів, повідомляється на сайті асоціації Укркондпром.

Згідно із повідомлення, йдеться про речовини, які містять технологічно необхідні та безпечні залишкові кількості прекурсорів, зокрема, піпероналю, сафролу та фенілоцтової кислоти. Вони необхідні для виробництва широкого асортименту харчової продукції, зокрема, шоколаду з начинками, молочної та ковбасної продукції, напоїв, випічки, де ці речовини є незамінними для створення смакових властивостей. Проте з листопада 2024 року процес розмитнення натуральних ароматизаторів повністю зупинився.

"Українські виробники опинилися на межі зупинки виробництва певних видів харчових продуктів через бюрократичне затягування ухвалення критично важливих рішень. Якщо ситуація не буде вирішена найближчим часом, вже у травні з конвеєрів може зникнути така група продукції як шоколад з начинками. Це призведе до мільйонних збитків, втрати робочих місць і зриву експортних контрактів", — наголосили автори звернення.

Фахівці зауважили, що згадані речовини визнані безпечними в ЄС, дозволені Регламентом ЄС №1334/2008 для використання у харчових продуктах, а також підтверджені науковими висновками Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA).

Чинне українське законодавство дозволяє імпорт подібних ароматизаторів без будь-яких додаткових заходів контролю.

"Суміші ароматизаторів не підпадають під дію заходів контролю, оскільки не несуть жодної загрози. На нашу думку, немає юридичних підстав для блокування імпорту таких речовин. Проблема полягає у неправильному тлумаченні норм з боку органів влади, що штучно створює бар’єри для харчової промисловості", — зазначили у галузевих об`єднаннях.

Крім того, фахівці нагадали, що Міністерство охорони здоров’я України розробило проєкт змін до постанови Кабінету міністрів №770, якими передбачається зняття обмежень щодо контролю за обігом харчових ароматизаторів, які містять певні види прекурсорів. Але погодження документа затягується правоохоронними органами.

"Проблема, яку державні органи влади могли б вирішити за два тижні, не розв’язується вже понад півроку, а продовольчий бізнес став заручником бюрократичної тяганини. В умовах війни така інституційна безвідповідальність є неприпустимою", — резюмували в галузевих асоціаціях.