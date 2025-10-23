НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

Україна до кінця 2025 року отримає $15 млрд зовнішнього фінансування, ще $47 млрд очікується у 2026 році, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"До кінця цього року ми розраховуємо, що Україна отримає приблизно $15 млрд фінансової допомоги. На наступний рік ми розраховуємо, що сума підтримки сягне $47 млрд", - повідомив Пишний на брифінгу у четвер.

Він додав, що зараз відбувається формування рішення щодо використання знерухомлених активів РФ, які також називають репараційною позикою.

"Це політичний діалог, наповнений достатньою політичною енергією. Відбувається структурування угод і обговорення юридичних деталей", - зазначив Пишний.

Як повідомлялось, міністр фінансів України Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, повідомив, що тиск на державні фінанси України зберігається через продовження активних бойових дій, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c