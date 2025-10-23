Інтерфакс-Україна
Економіка
15:09 23.10.2025

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

1 хв читати
НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

Україна до кінця 2025 року отримає $15 млрд зовнішнього фінансування, ще $47 млрд очікується у 2026 році, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"До кінця цього року ми розраховуємо, що Україна отримає приблизно $15 млрд фінансової допомоги. На наступний рік ми розраховуємо, що сума підтримки сягне $47 млрд", - повідомив Пишний на брифінгу у четвер.

Він додав, що зараз відбувається формування рішення щодо використання знерухомлених активів РФ, які також називають репараційною позикою.

"Це політичний діалог, наповнений достатньою політичною енергією. Відбувається структурування угод і обговорення юридичних деталей", - зазначив Пишний.

Як повідомлялось, міністр фінансів України Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, повідомив, що тиск на державні фінанси України зберігається через продовження активних бойових дій, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c

Теги: #нбу #зовнішнє_фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 23.10.2025
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

14:27 23.10.2025
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

14:24 23.10.2025
НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

14:15 23.10.2025
НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

13:31 16.10.2025
Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

17:06 24.07.2025
З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

15:09 03.07.2025
Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

13:11 15.11.2024
Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

13:24 05.06.2024
Україна потребує плану зовнішнього фінансування до 2027 року - Мінфін і Мінекономіки

Україна потребує плану зовнішнього фінансування до 2027 року - Мінфін і Мінекономіки

06:56 20.02.2024
Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

ВАЖЛИВЕ

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

ОСТАННЄ

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

Україна почала відбирати газ із ПСГ

McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

Удари РФ по енергетиці актуалізують питання пільг на імпорт енергообладнання, буде відкрита дискусія – Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА