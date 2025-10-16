Інтерфакс-Україна
13:31 16.10.2025

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

Тиск на державні фінанси України зберігається через продовження активних бойових дій, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні.

"Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026-2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема, через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим", – цитуються його слова у пресрелізі міністерства у четвер.

Марченко підкреслив важливість започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.

Як йдеться у релізі, команда Міністерства фінансів працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування механізму Reparations Loan, який передбачає використання заморожених активів для залучення коштів на пріоритетні потреби України. Марченко наголосив, що необхідно досягти політичної угоди щодо використання цих активів найближчим часом.

Ведеться також активна робота з МВФ для напрацювання нової програми співпраці, яка найкраще відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України. Вона включатиме заходи, спрямовані на підтримку стабільності, фінансування критично важливих видатків та відновлення стійкості державного боргу.

Марченко подякував партнерам за фінансову підтримку, яка з лютого 2022 року перевищила $152 млрд, а у 2025 році вже сягає $36,9 млрд.

Зазначається, що окрім потреб фінансування державного бюджету України на 2026-2027 роки учасники "круглого" столу також обговорили підтримку енергетичного сектору, який продовжує зазнавати ударів через постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру.

Захід пройшов під спільним головуванням уряду України, Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, раніше Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

