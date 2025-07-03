Інтерфакс-Україна
Економіка
15:09 03.07.2025

Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

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Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

Україна за січень-червень 2025 року отримала $22 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету, що на $1,8 млрд, або на 8,9%, більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України в четвер.

"Міжнародна підтримка дозволила у повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони", - наголошується у публікації.

Найбільше бюджетної підтримки надали країни G7 та ЄС через механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) - $17,6 млрд. Сам механізм обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Євросоюз надав $3,8 млрд (EUR3,5 млрд) через програму міжнародної допомоги Ukraine Facility . Україна отримала цей транш у квітні, він складався з пільгового фінансування (EUR3,1 млрд) та грантової підтримки (EUR400 млн).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав $400 млн за результатами успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF.

Ще $50 млн надішли від Світового банку, в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я Thrive. Мета проєкту – надання допомоги українському уряду у покращенні програми медичних гарантій для створення надійної системи охорони здоров’я.

Японія направила до України ще $190 млн пільгового фінансування в рамках спільного зі Світовим банком проєкту Drive. Він передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури та відновлення мостів.

В Мінфіні нагадали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року - $39,3 млрд.

Крім того, у міністерстві додали, що загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад $137 млрд бюджетної підтримки. З них у 2024 році - $41,7 млрд, $42,5 млрд - у 2023р. та $31,1 млрд у 2022 році.

Теги: #зовнішнє_фінансування

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