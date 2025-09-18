Інтерфакс-Україна
Економіка
14:55 18.09.2025

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

1 хв читати
НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

Національний банк України у зв’язку із відміною США безмитних поштових відправлень на звернення операторів поштового зв’язку дозволив їм та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.

Як зазначається у повідомленні НБУ на його сайті у четвер, регулятор також дозволив застосовувати різні ліміти для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

“Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб”, – пояснив Нацбанк.

Він наголосив, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, та уточнив, що вони внесені постановою правління від 17 вересня 2025 року №119 та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.

Теги: #валюта #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 17.09.2025
Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

15:36 16.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

10:53 16.09.2025
НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

09:48 13.09.2025
"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

15:34 12.09.2025
Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

13:57 03.09.2025
НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

12:03 02.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

10:45 02.09.2025
У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

ВАЖЛИВЕ

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

ОСТАННЄ

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА