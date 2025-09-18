НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

Національний банк України у зв’язку із відміною США безмитних поштових відправлень на звернення операторів поштового зв’язку дозволив їм та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.

Як зазначається у повідомленні НБУ на його сайті у четвер, регулятор також дозволив застосовувати різні ліміти для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

“Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб”, – пояснив Нацбанк.

Він наголосив, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, та уточнив, що вони внесені постановою правління від 17 вересня 2025 року №119 та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.