Економіка
09:19 02.09.2025

Нова програма з МВФ має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції – 1-й заступник голови НБУ

Продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF співробітництва Міжнародного валютного фонду з Україною через особливості дизайну таких програм, тому потенційна нова програма, яка матиме довший горизонт планування, має набагато більше шансів відповідати всім внутрішнім параметрам Фонду, вважає перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

"Якщо говорити про якусь перспективу наступних років, ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у фінансовому секторі мова йде про реалізацію амбітних планів щодо створення інфраструктури фінансових ринків, які мають забезпечити фундамент для економічного відновлення.

Ніколайчук зазначив, що потенційна нова програма має стати логічним продовженням чинної та, як і раніше, буде сфокусована на забезпеченні макроекономічної й фінансової стабільності. Водночас вона має допомогти консолідувати зусилля міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету й оборонних видатків.

Він також наголосив, що важливо зберегти дизайн програми як частини ширшого фінансового пакета за участі міжнародних партнерів, де МВФ відіграє лідируючу роль у консолідації зусиль.

Як повідомлялося, за результатами восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ наприкінці червня дев'ятий та 10-й перегляди, які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один дев'ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Голова НБУ Андрій Пишний 21 серпня повідомив, що місія МВФ має відвідати Київ найближчими тижнями для того, аби визначити чи є потреба в новій програмі, а також підготовки до 9-10-го перегляду.

