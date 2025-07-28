NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) випустить серію "L" облігацій загальним номіналом 100 млн грн, яка стане вже 12-ою такою серією у загальній програмі їх випуску.

Як зазначається в системі розкриття інформації SMIDA, емітентом знову виступає дочірня компанія "новаПей" – ТОВ "НоваПей Кредит", а відповідно рішення було затверджено загальними зборами учасників 16 липня.

Згідно з повідомленням, облігації плануються до розміщення серед заздалегідь невизначеного кола осіб шляхом публічної пропозиції, без залучення андеррайтера, номінал облігації 1 тис. грн.

Компанія зазначає, що зараз в обігу знаходяться 10 серій облігацій – от "А" до "J", кожна загальним номіналом 100 млн грн за виключенням серії "I", загальний номінал якої 90 млн грн. Вказано, що загальна номінальна вартість цінних паперів ТОВ "НоваПей Кредит", які знаходяться в обігу на момент прийняття рішення, складає 506,7% від статутного капіталу компанії.

Залучені кошти планується використати на проведення кредитних операцій для фізичних та юридичних осіб – відповідно 80% та 20%.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Як повідомлялось, у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій "A", "B" та "C", протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій – "D", "E", "F", "G", "H" та "I", а цього року – ще один серії "J", всі по 100 млн грн. Також цього року було прийнято рішення про випуск облігацій серії "K" на 100 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім "B" та "I", використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay, тоді як облігації серій "B" та "I" пропонуються для продажу інституційним клієнтам, виплата відсоткового доходу за ними здійснюється щокварталу.

Згідно з проспектами, облігації чотирьох останніх серій випущено на три роки. Номінальна процентна ставка за ними становить 17% річних, тоді як за трьома попередніми вона була на рівні 18%.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.