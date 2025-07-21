Прожитковий мінімум в Україні має бути підвищено для забезпечення базових потреб громадян – нардеп Третьякова

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова наголошує на необхідності підвищення прожиткового мінімуму в Україні, який є основою для нарахування пенсій, соціальних допомог, зарплат у бюджетній сфері, а також послуг у медицині, освіті та житлово-комунальній сфері, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"На сьогодні офіційний прожитковий мінімум майже в чотири рази менший, ніж фактичний. Його розмір не забезпечує навіть базових потреб людини – на їжу, ліки, одяг чи житло", – наголосила очільниця комітету, коментуючи внесений до Верховної Раді пакет із чотирьох законопроєктів №№13466, 13467, 13468 та 13469 щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Помилка, за її словами, була допущена ще у 2016 році, коли прожитковий мінімум почали використовувати для розрахунків зарплат, пенсій і допомог, але не підвищували його відповідно до зростаючих цін. "Як наслідок, ми отримали систему, яка несправедлива до людей. Працівники бюджетної сфери, пенсіонери, малозабезпечені – всі отримують менше, ніж мали б", – пояснила Третьякова.

За підрахунками, на виплату пенсії, допомоги і зарплати на основі реального прожиткового мінімуму, потрібно щонайменше 800 млрд грн додатково.

Парламентарка наголошує, що ВР має змінити ситуацію, припинивши залежність зарплат і виплат від заниженого прожиткового мінімуму.

"Прожитковий мінімум має стати реальним – тобто відповідати щоденним витратам звичайної української родини. Це не просто питання цифр. Це питання гідності людини, довіри до держави і нашої відповідальності як народних депутатів. Ми маємо ухвалювати рішення в інтересах людей – і почати варто саме з підняття прожиткового мінімуму до реального рівня", – підсумувала Третьякова.