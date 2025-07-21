Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 21.07.2025

Прожитковий мінімум в Україні має бути підвищено для забезпечення базових потреб громадян – нардеп Третьякова

2 хв читати
Прожитковий мінімум в Україні має бути підвищено для забезпечення базових потреб громадян – нардеп Третьякова
Фото: https://sluga-narodu.com/

Народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова наголошує на необхідності підвищення прожиткового мінімуму в Україні, який є основою для нарахування пенсій, соціальних допомог, зарплат у бюджетній сфері, а також послуг у медицині, освіті та житлово-комунальній сфері, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"На сьогодні офіційний прожитковий мінімум майже в чотири рази менший, ніж фактичний. Його розмір не забезпечує навіть базових потреб людини – на їжу, ліки, одяг чи житло", – наголосила очільниця комітету, коментуючи внесений до Верховної Раді пакет із чотирьох законопроєктів №№13466, 13467, 13468 та 13469 щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Помилка, за її словами, була допущена ще у 2016 році, коли прожитковий мінімум почали використовувати для розрахунків зарплат, пенсій і допомог, але не підвищували його відповідно до зростаючих цін. "Як наслідок, ми отримали систему, яка несправедлива до людей. Працівники бюджетної сфери, пенсіонери, малозабезпечені – всі отримують менше, ніж мали б", – пояснила Третьякова.

За підрахунками, на виплату пенсії, допомоги і зарплати на основі реального прожиткового мінімуму, потрібно щонайменше 800 млрд грн додатково.

Парламентарка наголошує, що ВР має змінити ситуацію, припинивши залежність зарплат і виплат від заниженого прожиткового мінімуму.

"Прожитковий мінімум має стати реальним – тобто відповідати щоденним витратам звичайної української родини. Це не просто питання цифр. Це питання гідності людини, довіри до держави і нашої відповідальності як народних депутатів. Ми маємо ухвалювати рішення в інтересах людей – і почати варто саме з підняття прожиткового мінімуму до реального рівня", – підсумувала Третьякова.

Теги: #прожитковий_мінімум #третьякова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 15.07.2025
Соцпідтримка матерів має зменшити страх жінок перед втратою доходу після пологів – нардеп Третьякова

Соцпідтримка матерів має зменшити страх жінок перед втратою доходу після пологів – нардеп Третьякова

18:44 11.07.2025
Раді пропонують зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом - Стефанчук

Раді пропонують зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом - Стефанчук

09:49 04.08.2022
Реальний прожитковий мінімум становить близько 6,5 тис. грн - Жолнович

Реальний прожитковий мінімум становить близько 6,5 тис. грн - Жолнович

12:17 05.11.2021
ВР позбавила права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Третьякову, але відмовилася позбавляти права Геращенко

ВР позбавила права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Третьякову, але відмовилася позбавляти права Геращенко

07:43 25.10.2021
Розмір штрафів в Україні не буде прив'язаний до прожиткового мінімуму

Розмір штрафів в Україні не буде прив'язаний до прожиткового мінімуму

10:13 22.10.2021
Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від участі в п'яти пленарних засіданнях

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від участі в п'яти пленарних засіданнях

13:04 18.10.2021
Стефанчук закликав регламентний комітет ВР на найближчому засіданні розглянути питання щодо Третьякової

Стефанчук закликав регламентний комітет ВР на найближчому засіданні розглянути питання щодо Третьякової

12:50 13.10.2021
Відсторонення Третьякової від засідань і з посади голови комітету буде гострим питанням на фракції "Слуги народу" - Стефанчук

Відсторонення Третьякової від засідань і з посади голови комітету буде гострим питанням на фракції "Слуги народу" - Стефанчук

11:00 24.03.2021
Мінсоцполітики України розробило дорожню карту для актуалізації прожиткового мінімуму

Мінсоцполітики України розробило дорожню карту для актуалізації прожиткового мінімуму

13:56 21.01.2021
Мінсоцполітики орієнтовно оцінює прожитковий мінімум для працездатних у 4100 грн/міс.

Мінсоцполітики орієнтовно оцінює прожитковий мінімум для працездатних у 4100 грн/міс.

ВАЖЛИВЕ

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

Бізнесмен Мішалов цікавиться агропереробкою та зберігає інтерес до проєктів "індивідуальної металургії"

Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

ОСТАННЄ

СЕС 200 кВт за перші 3,5 міс. роботи зекономила меблевій компанії "Павлик М" майже EUR20 тис. – засновник

"Метінвест" отримав 11,5-річну позику для Північного ГЗК на EUR23,6 млн під гарантії ECA

Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 33,6%

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Україна за 6 міс.-2025 додала 591 МВт енергогенерації – заступник голови ОП

Трамп наполягає на 15-20% тарифах на товари з ЄС

Федрезерв, імовірно, зможе суттєво знизити ставку протягом року - голова ФРБ Чикаго

Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

Бізнесмен Мішалов цікавиться агропереробкою та зберігає інтерес до проєктів "індивідуальної металургії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА