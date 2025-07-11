Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 11.07.2025

НБУ оновив порядок нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг

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НБУ оновив порядок нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг
Фото: https://bank.gov.ua/

Оновлений порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг почне діяти з 1 серпня 2025 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Зміни до Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та обмежених платіжних послуг затверджені постановою від 8 липня.

Вони визначають порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг, а також передбачають контроль за дотриманням вимог до реклами на платіжному ринку щодо просування нефінансових платіжних послуг та обміну інформацією із надавачем нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду та оформлення результатів безвиїзного нагляду.

Теги: #платіжні_послуги #нацбанк

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