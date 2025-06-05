Японське JICA надасть Україні понад $3 млрд за рахунок російських активів за механізмом ERA

Кредитний договір, який передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн ($3,3 млрд за поточним курсом), обслуговування та погашення якого здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів, підписали у четвер міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага.

Як зазначив Мінфін у пресрелізі на сайті, кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Зазначається, що отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України.

"Японія є одним із ключових партнерів України. Вона є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року – надано понад $8,5 млрд, з яких $955 млн – на безповоротній основі", – подякував уряду Японії та агентству JICA Марченко.

Як повідомлялося, G7 у Вашингтоні 25 жовтня 2024 року заявила про досягнення консенсусу щодо колективного надання Україні кредитів на суму $50 млрд: США нададуть $20 млрд, ЄС – EUR18,1 млрд, Велика Британія – GBP2,26 млрд ($3,07 млрд за поточним курсом), Канада – CAD5 млрд ($3,66 млрд за поточним курсом).

Оновлена за результатами сьомого перегляду програма розширеного фінансування EFF з МВФ передбачає, що Україна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, яке виділяється за рахунок заморожених російських активів, у тому числі планується створення фінансового буферу у розмірі $10,1 млрд на випадок негативного сценарію.

В програму наразі закладено отримання за механізмом ERA $44,1 млрд у період до першого кварталу 2027 року (включно, це останній квартал дії програми EFF) за загального оголошеного його обсягу $50 млрд. З цієї суми минулого року було отримано $1 млрд, цього року буде отримано $39,4 млрд, наступного – $2,4 млрд і 2027 – $1,3 млрд.

У базовому сценарії передбачається, що з отриманих цього року коштів $8,4 млрд розглядатиметься як авансове фінансування дефіциту бюджету наступних років: $8,1 млрд буде використано у 2026 році та ще $0,3 млрд у першому кварталі 2027 році.

Щодо фінансового буферу на випадок негативного сценарію, то на його формування буде спрямовано $9,1 млрд з надходжень від ERA цього року та $1 млрд – від надходжень наступного року.

Оновлена програма передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $39,8 млрд, наступного – $20 млрд, у першому кварталі 2027 року – $3,1 млрд.

За негативного сценарію, у якому війна триватиме до середини 2026 року, а шоки очікуються вже у другому кварталі поточного, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $48,8 млрд, наступного – $21 млрд, у першому кварталі 2027 року – $7,1 млрд.