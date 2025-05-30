НБУ вивів зі штатного розпису після звільнення Сіренко посаду начальника управління за страховим ринком

Начальник управління нагляду за страховим ринком департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України (НБУ) Ірина Сіренко завершила роботу в НБУ 30 квітня 2025 року за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію.

Як повідомили в НБУ агентству "Інтерфакс-Україна", після звільнення Сіренко посаду начальника управління нагляду за страховим ринком департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг виведено зі штатного розпису центрального апарату Нацбанку.

При цьому підкреслюється, що у 2024 році з організаційної структури НБУ було виключено департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, до якого передано всі функції ліквідованого департаменту.

Як повідомлялося, Сіренко працювала в НБУ з лютого 2021 року на посаді начальника управління нагляду за страховим ринком департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, з 10 серпня 2022-го виконувала обов'язки директора цього департаменту.