Інтерфакс-Україна
Економіка
20:06 14.05.2025

IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд

2 хв читати
IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку з початку війни інвестувала в Україну $2,2 млрд та має проєкти в розробці (pipeline) на найближчі 18 місяців ще на $3 млрд, повідомив віцепрезидент IFC з питань Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Ґарсія Мора.

На прессніданку в Києві у середу він зазначив, що раніше банк інвестував в Україну до $300 млн на рік, тож під час війне відбулося кратне збільшення інвестицій.

За його словами, в оновленій стратегії IFC також уважніше придивляється до проєктів щодо інвестицій безпосередньо в капітал компаній, а не боргового фінансування.

В IFC уточнили, що з зазначених $2,2 млрд біля $500 млн було спрямовано безпосередньо на проекти в аграрному секторі, біля $300 млн – на інфраструктурні проєкти, тоді як біля $1,2 млрд – на фінансування бізнесу через українські банки.

Міністерство економіки України повідомило, що Мора під час візиту в Київ також зустрівся із першим віцепрем’єром – міністром економіки Юлією Свириденко та першим заступником міністра Олексієм Соболевим. Сторони обговорили співпрацю з IFC та Світовим банком щодо збільшення ролі приватного сектору в відбудові України, розширення доступу до фінансування та ринків капіталу, розвиток Державно-приватного партнерства, роботу над Інвестиційною стратегією та підготовку до URC2025, йдеться у релізі відомства.

"Наразі є потреба у збільшенні участі приватного сектору в відбудові ключових галузей економіки. І один із шляхів — це розвиток Державно-приватного партнерства. Ми дуже цінуємо допомогу IFC з удосконалення законодавства у галузі ДПП та визначенні пріоритетних секторів для подальшої співпраці", – наголосила Свириденко.

Вона додала, що Мінекономіки також сподівається на максимальне розширення співробітництва у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану зростання української економіки.

Зазначається, що IFC та Група Світового банку також активно допомагають Україні у розробці та створенні Інвестиційної стратегії — комплексного документу, спрямованого на мобілізацію прямих іноземних інвестицій у ключові галузі в найближчі п’ять років. Попередні результати цієї роботи сторони домовилися представити на Конференції з відновлення України URC2025 в липні у Римі.

Партнери обговорили також необхідність розширення дієвих інструментів на ринку капіталу України та розширення участі IFC у Ukraine Investment Framework – інвестиційній складовій Ukraine Facility. IFC подала заявку у межах другого конкурсу пропозицій Єврокомісії та планує інвестиції у фонди приватного капіталу, які працюють в пріоритетних галузях економіки України.

Теги: #pipeline #ifc

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 14.05.2025
"Астарта" та IFC підписали кредитну угоду на $40 млн для будівництва заводу соєвого концентрату

"Астарта" та IFC підписали кредитну угоду на $40 млн для будівництва заводу соєвого концентрату

15:30 14.05.2025
IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

14:53 13.05.2025
Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ОСТАННЄ

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – думка

Україна в 2024р увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

ЄБРР готує кредит "Укрнафті" під держгарантію на проєкт когенераційної ТЕЦ до 250 МВт

ТРЦ "Скриня" біля залізничного вокзалу Львова під час реконструкції збільшить свою площу вшестеро

"Київтеплоенерго" за місяць гідравлічних випробувань виявило й усунуло 400 пошкоджень

Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС – міністр агрополітики

Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

ІнГЗК "Метінвесту" продовжує простій через неконкурентоспроможну собівартість продукції на цільових експортних ринках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА