НБУ оштрафував 6 банків та ломбард на 59,6 млн грн

Національний банк України (НБУ) оштрафував Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), банки “Український Капітал”, “Південний”, “Львів”, Правекс банк та Сенс банк, а також ломбард “Санлайт Ессетс і Компанія” за порушення законодавства про протидію “відмиванню” коштів, отриманих незаконним шляхом, та валютного законодавства на загальну суму 59,6 млн грн.

Як йдеться у пресрелізі регулятора на його сайті, найбільший штраф за порушення законодавства в частині ПВК/ФТ, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності та перевірці клієнтів застосували до МІБ Петра Порошенка, який потрапив під санкції, – 20,5 млн грн.

Другий за розміром штраф 20,0 млн грн отримав банк “Український капітал” за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, зазначається у повідомленні.

Згідно із ним, банк “Південний” оштрафували на 7,5 млн грн за порушення вимог ПВК/ФТ та на 0,4 млн грн за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення валютного нагляду.

Як йдеться в пресрелізі, Правекс банк отримав штраф 5,0 млн та письмове застереження за порушення деяких вимог ПВК/ФТ, тоді як штрафи Сенс банку та банку “Львів” також за порушення деяких вимог ПВК/ФТ склали 4,10 млн грн та 2,05 млн відповідно.

Крім цього, Нацбанк оштрафував ломбард “Санлайт Ессетс і Компанія” на 51 тис. грн, а ломбардам “Онікс Плюс” та “Фінтек Меркурій” надіслав письмове застереження за неподання звітності з питань ПВК/ФТ у відведені строки.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-berezni-2025-roku-zastosuvav-do-shesti-bankiv-ta-troh-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva