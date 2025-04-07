Інтерфакс-Україна

Економіка

16:21 07.04.2025

Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% – до $42,4 млрд

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Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% – до $42,4 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2025 року становили $42,4 млрд, що на 5,6%, або на $2,23 млрд більше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", – поясняється на сайті Нацбанку у понеділок.

Чисті міжнародні резерви України у березні зросли на 9,1%, або на $2,33 млрд, – до $27,95 млрд.

Національний банк пояснює зміну обсягу міжнародних резервів впливом кількох чинників: надходженнями на користь уряду; витратами на обслуговування та погашення державного боргу; валютними операціями НБУ на міжбанківському ринку; а також переоцінкою фінансових інструментів, спричиненою коливаннями ринкової вартості й валютних курсів.

За даними НБУ, у березні на валютні рахунки уряду України у центробанк надійшло $5,98 млрд. З цієї суми: $5,17 млрд – від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA, $409,6 млн – від розміщення валютних ОВДП та $398,6 млн – від МВФ у межах програми EFF.

Крім того, Україна отримала кредит у розмірі $970,0 млн за угодою з Великобританією в рамках ініціативи ERA, проте ці кошти не були включені до міжнародних резервів через їхнє цільове призначення.

Водночас уряд здійснив виплати на загальну суму $786,7 млн для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, зокрема: $55,9 млн – Світовому банку, $42,1 млн – іншим міжнародним кредиторам та $688,7 МЛН – обслуговування та погашення валютних ОВДП.

Окремо Україна спрямувала $729,2 млн на платежі Міжнародному валютному фонду.

Нацбанк додав, що у березні переоцінка фінансових інструментів, зумовлена зміною ринкової вартості та валютних курсів, призвела до зростання їх вартості на $409,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", – підкреслив Нацбанк.

Теги: #міжнародні_резерви_україни #нбу

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