Києво-Могилянська академія встановила СЕС 100 кВт для забезпечення енергонезалежності

В Національному університеті "Києво-Могилянська академія" встановили сонячну електростанцію 100 кВт з акумуляторами 150 кВт та генератори резервного живлення 165 кВт, повідомив член його наглядової ради Геннадій Зубко.

"До відома тих, кому кортить викупити Могилянку!!! Могила збільшує свою капіталізацію! І не тільки через впровадження енергоефективного проекту з енергетичної автономності другого містечка академії, а через капіталізацію людського потенціалу, максимізуючи навчання офлайн. Гібридна СЕС тепер буде забезпечувати е/е 4 корпуси і 5 факультетів, де навчаються понад 2500 студентів. Потужність станції 100 кВт, акумуляторні батареї – 150 кВт, генератори резервного живлення – 165 кВт", – написав Зубко у Facebook.

За його словами, це дасть можливість забезпечити повноцінний освітньо-науковий простір, живе спілкування, студентське життя офлайн навіть в умовах блекаутів. Він додав, що стратегією розвитку університету передбачено зробити Могилянку енергонезалежною.

Зубко також вказав, що цей проект реалізований за підтримки партнерів університету – Групи Нафтогаз, "Укргазвидобування", ПриватБанку, "Укрнафти" та Києво-Могилянської бізнес-школи.

Як повідомлялося, в січні 2025 року "Укрнафта" заявила, що стала одним із перших партнерів, які підтримали проєкт енергонезалежності Києво-Могилянської академії. Перший етап планувалося завершити вже в лютому, а до весни 2025 року 75% корпусів академії мали стати повністю енергонезалежними завдяки сонячним панелям, акумуляторним батареям і генераторам.

10 січня на своїй сторінці у Facebook президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов запропонував, щоб KSE за акумульовані в населення гроші викупила Національний університет "Києво-Могилянська академія" в Міністерства освіти і науки для того, щоб зробити виш успішнішим і ефективнішим. Милованов також оцінив Києво-Могилянську академію в $10-50 млн.

Пізніше президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у себе в Facebook іронічно відреагував на таку пропозицію: "If you know, you know. Звісно, перший пріоритет – донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", і оприлюднив посилання на благодійний фонд вишу.

22 січня Міносвіти повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що не розглядає можливість приватизації Києво-Могилянської академії.