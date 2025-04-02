Інтерфакс-Україна

Економіка

11:54 02.04.2025

ВАКС за 21 місяць розгляду справи щодо стягнення на користь держави активів VS Energy дійшов до підсумкових пояснень сторін

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ВАКС за 21 місяць розгляду справи щодо стягнення на користь держави активів VS Energy дійшов до підсумкових пояснень сторін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України у справі про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних Олександра Бабакова, Михайла Воєводіна, Євгена Гінера - так званої VS Energy груп, розпочатої за поданим Міністерством юстиції ще в червні 2023 року позовом, перейшов до етапу підсумкових пояснень сторін.

"Незважаючи на шалений спротив опонентів у справі Бабакова і Ко і всі можливі спроби вкотре затягнути засідання, сьогодні ми таки перейшли до підсумкових пояснень", – написала заступниця директора департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Сербін ввечері 1 квітня у Facebook.

Ексзаступниця міністра юстиції Інна Богатих, яка починала цю справу, уточнила, що минулого тижня відбулося "ювілейне" 50-те засідання, на якому суд завершив вивчення доказів та перейшов до розгляду клопотань і підсумкових пояснень.

"Рішення вже скоро. Спротив опонентів у справі – шалений", – зазначила вона.

Згідно з відкритою трансляцією цього засідання, що відбулося 28 березня, у справі наразі 233 томи. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка також була серед ініціаторів позову, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" минулого року повідомила, що після 40-го засідання суду 23 липня 2024 року, коли справа перебувала на стадії дослідження доказів, вона містила понад 100 томів.

"Чи варто критикувати ВАКС за тривалість розгляду, розуміючи складність справи? Так, є питання балансу строків, але, з іншого боку, ми маємо отримати на виході таке рішення, яке зможемо утримати в міжнародних судах. Для нас це важливіше, ніж поспіхом отримати будь-яке рішення, яке може потім бути дефектним у міжнародних арбітражах", - зазначала тоді Мудра.

На думку Сербін, незалежно від того, яким буде рішення суду, вдалося підняти назовні те, як українські обʼєкти критичної інфрастуктури перейшли у власність громадян РФ та повʼязаних з ними осіб.

"Вважаю, що цю справу по деталях мають вивчати у вищих навчальних закладах як зразок того, як і кого "не має бути" в українській економіці. І так, на моє переконання, горезвісний "Managеment buy out" не виглядає в реалі так, як нам намагалися понад 1,5 роки довести представники опонентів", – вважає представник Мін'юсту.

Як повідомлялося, позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів так званої групи VS Energy до Бабакова, Воєводіна, Гінера та пов'язаних з ними осіб, які, на думку Мін'юсту, відіграють роль номіналів, міністерство подало до ВАКСу 28 червня 2023 року.

"Головний санкційний бій розпочато! Стягуємо активи росіян - корпоративні права у: восьми обленерго, шести готелях, двох металургійних заводах, торговельному центрі в центрі столиці та в іншій 31 юридичній особі", - прокоментувала тоді голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Богатих, яка після переходу Мудрої до ОП стала заступницею міністра юстиції.

 

 

Теги: #вакс #vs_energy

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