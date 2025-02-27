Економіка

11:02 27.02.2025

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

3 хв читати
Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

Процес інтеграції України до Європейського Союзу буде складним через український агросектор, який створює певні загрози для європейських фермерів, після низки протестів питання буде вирішено й Україна приєднається до ЄС раніше, ніж у 2030 році, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту. Фактично це один з ключових постачальників продовольства в усьому світі. Воно зазнало великих збоїв через війну, через блокаду Чорного моря, доки його (рух морем – ІФ-У) не відновив уряд за підтримки міжнародних партнерів. Сільське господарство було, є і буде ключовим сектором розвитку України", - сказала вона на конференції "Агросектор 2025: виклики та можливості в нових реаліях" у Києві в четвер.

Матернова наголосила, що сільське господарство завжди буде одним із трьох найважливіших секторів нарівні з енергетикою та обороною, які домінуватимуть в українській економіці, створюватимуть потенціал відновлення та експорту.

"Важливо розуміти, що це (інтеграція українського агросектору в ЄС- ІФ-У) буде делікатне обговорення. Це буде чутливий сектор, тому що ваш потенціал такий, що це загрожує інсайдерам, коли аутсайдер має такі цінності і силу. Але ми це переживемо", - наголосила посол ЄС.

Дипломат нагадала, що при вході Іспанії та Португалії до Європейського Союзу французькі та італійські винороби вважали, що це катастрофа, і вони ніколи не зможуть конкурувати. Коли Польща, Чехія і Словаччина входили до ЄС, ішлося про сантехніків і водіїв вантажівок, були демонстрації проти цього, але ЄС вистояв.

"Ваші вертикально інтегровані агрохолдинги є значно продуктивнішими, а тому страшнішими, ніж те, що ми маємо в Європі. … Це не буде красиво. Будуть демонстрації на кордонах.  Ймовірно, будуть якісь конкретні товари, які можуть мати тимчасові обмеження або обмеження на експортні можливості. Але врешті-решт система пристосується до цього", - запевнила вона.

Коментуючи візит у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейських лідерів в Київ, і одночасні події в Нью-Йорку щодо декларації із засудження російської агресії, голосування за неї в ООН, Матернова порекомендувала більш оптимістично оцінювати міжнародну кон`юнктуру.

"Раніше риторика європейських країн акцентувалася на тому, що Європа залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це значною мірою допомагало Україні захистити себе від ворога. Наразі ці зусилля вже сприймаються громадськістю як спільна спроба з огляду на те, що трансатлантичні альянси набагато менш сильні, ніж вони були лише кілька тижнів тому", - додала дипломат.

Матернова нагадала, що раніше вона називала датою приєднання України до ЄС 2030 рік (дата, яку озвучував екс-президент Європейської Ради Шарль Мішель – ІФ-У), та зараз йдеться про те, що це може статися раніше.

"Вашу опорну галузь, сільське господарство, буде найважче обговорювати. Будуть загрози, тривоги та демонстрації, але ми разом це подолаємо", - резюмувала посол ЄС в Україні.

Теги: #україна #агросектор #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 26.02.2025
Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

19:40 26.02.2025
Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

12:32 26.02.2025
Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

20:02 25.02.2025
Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

17:24 25.02.2025
Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

15:59 25.02.2025
Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

12:52 25.02.2025
Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

09:40 25.02.2025
ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

ОСТАННЄ

Ощадбанк та "ЕКУ" домовилися про спільну програму для розбудови енергетики в громадах

McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%

Кількість клієнтів McDonald’s Україна в 2024р. зросла на 16%

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Друга хвиля "Власної справи" в 2025 р. принесе 340 підприємцям 81 млн грн

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА