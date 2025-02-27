Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

Процес інтеграції України до Європейського Союзу буде складним через український агросектор, який створює певні загрози для європейських фермерів, після низки протестів питання буде вирішено й Україна приєднається до ЄС раніше, ніж у 2030 році, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту. Фактично це один з ключових постачальників продовольства в усьому світі. Воно зазнало великих збоїв через війну, через блокаду Чорного моря, доки його (рух морем – ІФ-У) не відновив уряд за підтримки міжнародних партнерів. Сільське господарство було, є і буде ключовим сектором розвитку України", - сказала вона на конференції "Агросектор 2025: виклики та можливості в нових реаліях" у Києві в четвер.

Матернова наголосила, що сільське господарство завжди буде одним із трьох найважливіших секторів нарівні з енергетикою та обороною, які домінуватимуть в українській економіці, створюватимуть потенціал відновлення та експорту.

"Важливо розуміти, що це (інтеграція українського агросектору в ЄС- ІФ-У) буде делікатне обговорення. Це буде чутливий сектор, тому що ваш потенціал такий, що це загрожує інсайдерам, коли аутсайдер має такі цінності і силу. Але ми це переживемо", - наголосила посол ЄС.

Дипломат нагадала, що при вході Іспанії та Португалії до Європейського Союзу французькі та італійські винороби вважали, що це катастрофа, і вони ніколи не зможуть конкурувати. Коли Польща, Чехія і Словаччина входили до ЄС, ішлося про сантехніків і водіїв вантажівок, були демонстрації проти цього, але ЄС вистояв.

"Ваші вертикально інтегровані агрохолдинги є значно продуктивнішими, а тому страшнішими, ніж те, що ми маємо в Європі. … Це не буде красиво. Будуть демонстрації на кордонах. Ймовірно, будуть якісь конкретні товари, які можуть мати тимчасові обмеження або обмеження на експортні можливості. Але врешті-решт система пристосується до цього", - запевнила вона.

Коментуючи візит у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейських лідерів в Київ, і одночасні події в Нью-Йорку щодо декларації із засудження російської агресії, голосування за неї в ООН, Матернова порекомендувала більш оптимістично оцінювати міжнародну кон`юнктуру.

"Раніше риторика європейських країн акцентувалася на тому, що Європа залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це значною мірою допомагало Україні захистити себе від ворога. Наразі ці зусилля вже сприймаються громадськістю як спільна спроба з огляду на те, що трансатлантичні альянси набагато менш сильні, ніж вони були лише кілька тижнів тому", - додала дипломат.

Матернова нагадала, що раніше вона називала датою приєднання України до ЄС 2030 рік (дата, яку озвучував екс-президент Європейської Ради Шарль Мішель – ІФ-У), та зараз йдеться про те, що це може статися раніше.

"Вашу опорну галузь, сільське господарство, буде найважче обговорювати. Будуть загрози, тривоги та демонстрації, але ми разом це подолаємо", - резюмувала посол ЄС в Україні.