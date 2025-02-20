Економіка

15:28 20.02.2025

Державна податкова служба та МВФ узгодили план спільної роботи щодо удосконалення податкового аудиту

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Державна податкова служба та МВФ узгодили план спільної роботи щодо удосконалення податкового аудиту

Державна податкова служба (ДПС) України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) узгодили план спільної роботи на найближчій час щодо удосконалення здійснення податкового аудиту, зокрема, у частині визначення стратегічних та операційних цілей, впровадження ризикорієнтованого підходу до формування планів перевірок, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

"Реформа податкового адміністрування триває! Разом із командою Міжнародного валютного фонду працюємо над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною. Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030", - написав він у Facebook.

За словами Кравченка, основними напрямками, над якими вже працює ДПС та МВФ є управління реформами, в рамках чого оновлюються критерії моніторингу реформ та впроваджується ефективне управління змінами.

Крім того, напрацьовується управління комплаєнс-ризиками - йдеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.

Крім того, триває робота над податковим аудитом, для чого ДПС впроваджує ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.

Голова ДПС наголосив, що також триває реформа у сфері IT, в рамках якої орган підвищує автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.

Кравченко додав, узгоджений план спільної з МВФ роботи на найближчій час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів 31 грудня призначив колишнього голову Київської обладміністрації Руслана Кравченко головою Державної податкової служби України.

Теги: #мвф #держподаткова_служба

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