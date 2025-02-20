Інтерфакс-Україна
Економіка
09:28 20.02.2025

Уряд має два сценарії співпраці з ЄС після завершення чинного режиму автономних торгівельних заходів - міністр

2 хв читати
Уряд має два сценарії співпраці з ЄС після завершення чинного режиму автономних торгівельних заходів - міністр

Що менше українська агропродукція буде нависати над європейськими країнами, то легше буде вести переговори з Европейською комісією про продовження торгових взаємовідносин у межах автономних торгівельних заходів (АТР), заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Міністр нагадав, що 2021 року до Європейського Союзу постачалося 36% українського агросектору. Із початку повномасштабної війни він подеколи досягав 73%. 2024 року Україна скоротила експорт до ЄС до 52%

Наразі в українському уряді, за словами Коваля, бачать два основних сценарії розвитку подій після завершення 5 червня чинного режиму АТР. Перший базовий сценарій, який Мінагрополітики артикулює в перемовинах, – війна не закінчилася, просимо продовжити режим АТЗ, але зі збільшенням переліку чутливих продуктів, яких зараз 7.

Другий сценарій, який обговорюється в кулуарах, - лібералізація торгівлі по 29-й статті, тобто на основі довгострокового планування розширення кількості продуктів, які можуть бути завезені в ЄС. Так, ідеться про квоти, але переглянуті і суттєво збільшені, розповів міністр.

В якості прикладу він навів експорт Україною цукру в ЄС, який до війни становив 20 тис. тонн на рік. Проте в масштабах України це лише кілька робочих днів українських цукрових заводів.

Коваль наголосив, що зараз уряд готується до фінальної стадії переговорів і одночасно шукає нові ринки.

"Ми знижуємо частку ЄС в географії експорту і шукаємо йому альтернативу. При цьому пам`ятаємо, що ринок ЄС преміальним за цінами, зручним у плані логістики і життєво необхідним нашим виробникам, щоб тримати їх у тонусі по якості продукції", - зауважив міністр.

Він додав, що при пошуку ринків збуту уряд орієнтується на країни, які потребують українське продовольство, і має певні успіхи на цьому шляху - по деяким регіонам у 2024 році експорт зріс на понад 30%. Зокрема, експорт до Африки досяг $2,6 млрд, зростають поставки на Близький Схід, у Південно-Східну Азію, активно розвивається співпраця з Малайзією, Індонезією, Бангладешем.

"Завдання Мінагрополітики - максимально зняти бюрократичні обмеження в торгівлі з країнами потенційного експорту", - резюмував Коваль.

Теги: #коваль #шляхи #уряд #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 27.05.2025
Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

08:26 27.05.2025
Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

02:17 26.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

23:34 25.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

12:05 21.05.2025
Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

11:17 20.05.2025
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

10:55 20.05.2025
Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

18:13 18.05.2025
Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

16:10 13.05.2025
Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

21:56 11.05.2025
Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

ВАЖЛИВЕ

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

ОСТАННЄ

Аналітичні центри закликали уряд сформувати комісію для конкурсу для обрання керівника митниці

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

Агрохолдинг ІМК вперше з 2021р виплатить EUR22,37 млн дивідендів

СЕО титанової "Велти" прогнозує реальні результати мінеральної угоди з США до 2035р

Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

У Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА