Уряд має два сценарії співпраці з ЄС після завершення чинного режиму автономних торгівельних заходів - міністр

Що менше українська агропродукція буде нависати над європейськими країнами, то легше буде вести переговори з Европейською комісією про продовження торгових взаємовідносин у межах автономних торгівельних заходів (АТР), заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Міністр нагадав, що 2021 року до Європейського Союзу постачалося 36% українського агросектору. Із початку повномасштабної війни він подеколи досягав 73%. 2024 року Україна скоротила експорт до ЄС до 52%

Наразі в українському уряді, за словами Коваля, бачать два основних сценарії розвитку подій після завершення 5 червня чинного режиму АТР. Перший базовий сценарій, який Мінагрополітики артикулює в перемовинах, – війна не закінчилася, просимо продовжити режим АТЗ, але зі збільшенням переліку чутливих продуктів, яких зараз 7.

Другий сценарій, який обговорюється в кулуарах, - лібералізація торгівлі по 29-й статті, тобто на основі довгострокового планування розширення кількості продуктів, які можуть бути завезені в ЄС. Так, ідеться про квоти, але переглянуті і суттєво збільшені, розповів міністр.

В якості прикладу він навів експорт Україною цукру в ЄС, який до війни становив 20 тис. тонн на рік. Проте в масштабах України це лише кілька робочих днів українських цукрових заводів.

Коваль наголосив, що зараз уряд готується до фінальної стадії переговорів і одночасно шукає нові ринки.

"Ми знижуємо частку ЄС в географії експорту і шукаємо йому альтернативу. При цьому пам`ятаємо, що ринок ЄС преміальним за цінами, зручним у плані логістики і життєво необхідним нашим виробникам, щоб тримати їх у тонусі по якості продукції", - зауважив міністр.

Він додав, що при пошуку ринків збуту уряд орієнтується на країни, які потребують українське продовольство, і має певні успіхи на цьому шляху - по деяким регіонам у 2024 році експорт зріс на понад 30%. Зокрема, експорт до Африки досяг $2,6 млрд, зростають поставки на Близький Схід, у Південно-Східну Азію, активно розвивається співпраця з Малайзією, Індонезією, Бангладешем.

"Завдання Мінагрополітики - максимально зняти бюрократичні обмеження в торгівлі з країнами потенційного експорту", - резюмував Коваль.