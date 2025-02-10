Біоенергетика може замістити природний газ в теплі й таким чином подолати його дефіцит – глава БАУ

Дефіцит природного газу в Україні створює передумови для розвитку біоенергетики, яка може замістити його біомасою у виробництві тепла, вважає голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"Газу вже не вистачає. Втім, тут є частка оптимізму – ситуація з природним газом може сприяти розвитку біоенергетики, до нас можуть повернутися обличчям. Ми, біоенергетики, можемо дешево замістити природний газ в теплопостачанні, а той, який вивільнився, пустити на електрику", – сказав Гелетуха в бліцінтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа".

"Я не бачу, звідки ми братимемо достатньо природного газу. Імпорт – це добре, але це дорого. Газова генерація потихеньку розвивається, і буде зростати споживання", – додав він.

Глава БАУ навів як приклад Литву, де частка тепла з біомаси в централізованому теплопостачанні склала 90%. За його словами, котельню на біомасі можна збудувати не більше ніж за півроку.

Водночас Гелетуха акцентував, що субсидіювання виробництва тепла для населення стримує заміщення природного газу в теплопостачанні, а діючі ТКЕ взагалі не зацікавлені відкривати свій фактично монопольний ринок.

"І якби зараз тариф на тепло для населення був несубсидований, ми б мали цілу купу котелень на біомасі. Це економічний бік питання. Але ще треба, щоб ці котельні пускали в мережу, щоб була конкуренція", – пояснив глава БАУ.

За його словами, ринковим сигналом є норма закону №4213-ІХ від 14 січня 2025 року (великий енергетичний законопроєкт №9381, підписаний главою держави 6 лютого – ЕР), про те, що незалежні виробники теплової енергії мають право недискримінаційного підключення до теплових мереж, але має бути наступний крок.

"У законі має бути сказано не просто сприяти, а обов'язково приєднати об'єкт теплопостачання, якщо він пропонує тепло дешевше", - пояснив він.

Як повідомлялося, глава Міненерго Герман Галущенко в бліцінтерв’ю "Інтерфакс-Україна" вказав, що Україні доведеться до кінця року імпортувати не менше 1 млрд куб м газу. Ексглава Міненерго Ольга Буславцеь називала цифру в 2-3 млрд куб. м газу. Ексглава ОГТСУ Сергій Макогон повідомляв, що "Нафтогаз" на лютий імпортував 150 млн куб м природного газу по 28 тис. грн/тис. куб м.