Супротивники ПЦУ намагаються підірвати довіру і співпрацю між церквою і державою, прив’язуючи її до певних політичних сил – Єпіфаній

ПЦУ вдячна всім хто допомагав її розбудові, але жодна політсила чи лідер не можуть і не будуть мати в ПЦУ виняткової , чи тим більше контролюючої ролі. Розмови про це - спроба дискредитації ПЦУ представниками "русского міра". Про це заявив Предстоятель ПЦУ - митрополит Єпіфаній у своєму зверненні.

"Наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж "церкви Петра Порошенка". ..Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву", - зазначив митрополит Єпіфаній.

За словами митрополіта, супротивники ПЦУ вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю між церквою і державою, спрямовані на протидію агресії "русского міра".

"Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп. Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви", - заявив Єпіфаній.