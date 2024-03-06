Умєров: Запрошуємо всіх партнерів приєднуватися до ІТ коаліції, щоб бути частиною технологічного прориву в боротьбі проти РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів України поповнити лави ІТ коаліції, яка вже об'єднала 11 держав.

"ІТ коаліція - це важлива довгострокова ініціатива, і ми вдячні партнерам за підтримку. Ініціатива об'єднала вже 11 держав і накопичила достатньо внесків для перших закупівель за нашими пріоритетними запитами", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Запрошуємо всіх наших партнерів долучатися до ІТ коаліції, аби бути частиною технологічного прориву у цій боротьбі", - додав міністр оборони. При цьому він наголосив, що "Естонія та Люксембург демонструють справжнє лідерство та партнерство як країни, що головують в коаліції та допомагають нам долучати нових учасників".

IT коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з оборони України ("формат Рамштайн") під проводом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері IT, зв'язку та кібербезпеки.

За даними Міноборони, учасниками коаліції є Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург і Японія.