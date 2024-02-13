Французька NJJ Capital має намір придбати "Датагруп-Воля"

NJJ Capital, що належить французькому мільярдерові Ксав'є Ньєлю, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell), ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited).

Це випливає з відповіді Антимонопольного комітету (АМКУ) у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У ній ідеться, що заява уповноважених представників компанії NJJ Capital (Париж, Франція) і компанії "Datagroup Holding Limited" (Нікосія, Кіпр) про надання дозволу компанії "NJJ Capital" на опосередковане придбання акцій компанії "Datagroup Holding Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла до комітету ще 29 грудня.

Однак з огляду на те, що заява не відповідала встановленим комітетом вимогам, її повернули заявникам листом Комітету № 130-25/09-417е від 12 січня 2024 року.

"Повторна заява про набуття контролю компанією "DVL Telecom" (м. Париж, Франція) (суб'єкт господарювання, що входить разом із компанією "NJJ Capital" до Групи NJJ) щодо набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" надійшла до Комітету 23 січня 2024 року. На сьогодні Комітет прийняв зазначену заяву до розгляду", - ідеться в тексті відповіді АМКУ.

У ньому зазначається, що комітет розгляне заяву у встановлені законодавством терміни.

Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року "Датагруп" завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia. Компанія також активно розвиває напрям хмарних сервісів - дата-центр Volia надає в користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанію обрана постачальником послуг для розміщення понад 3 тис. серверів.

Як повідомлялося, Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передання 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

Антимонопольний комітет України повернув першу заяву про узгодження угоди, оскільки вона не відповідала встановленим комітетом вимогам, однак 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, яка входить до групи NJJ. Наразі його аналізує комітет.

На думку учасників ринку, проблемою для завершення угоди може стати також частковий арешт часток компаній, що продаються, за звинуваченням на адресу підсанкційного Михайла Фрідмана, який опосередковано контролює міноритарну частку в Turkcell.