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20:04 23.12.2023

SpaceX перенесла на добу запуск ракети із супутниками бундесверу

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Запуск ракети Falcon 9 із двома супутниками радіолокаційної розвідки міністерства оборони Німеччини, що планувався в суботу, перенесено на добу, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Тепер запуск передбачається здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в неділю о 05:11 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 16:11 КВ). Приблизно через 25 хвилин супутники мають бути виведені на орбіту.

SARah (радар із синтезованою апертурою) - це система військово-космічної розвідки Бундесверу, яка з урахуванням цьогорічного запуску складатиметься з трьох радіолокаційних супутників, здатних отримувати зображення з роздільною здатністю 35-40 см. Термін експлуатації апаратів розрахований на 10 років.

Супутник SARah-1 (вагою 2,2 тонни) з фазованою антенною решіткою був виведений на орбіту в червні 2022 року.

Космічні апарати із синтезованою апертурою SARah-2 і 3 (вагою 1,8 тонни кожен) оснащені пасивною параболічною антеною. Усі вони можуть надавати зображення з високою роздільною здатністю незалежно від часу доби і хмарності. Угруповання прийде на зміну п'ятьом застарілим німецьким розвідувальним супутникам SARlube, що діють на орбіті з 2006 року, які забезпечували зображення з просторовою роздільною здатністю близько одного метра.


Translated with DeepL.com (free version)

Теги: #spacex

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