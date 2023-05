Кількість звільнень в IT-компаніях світу перевищила 200 тис. цього року - дослідження

Понад 200 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили робочі місця з початку 2023 року, згідно з даними, зібраними порталом Layoffs.fyi.

При цьому з середини січня кількість звільнених збільшилася більш ніж увосьмеро, зазначає MarketWatch.

Дані свідчать про те, що кількість скорочень у техсекторі за підсумками 2023 року значно перевищить показник за минулий рік. Так, з початку цього року 718 техкомпаній скоротили 200,04 тис. осіб. За підсумками минулого року 1,024 тис. компаній звільнили 154,34 тис. співробітників, повідомляє Layoffs.fyi.

Зокрема минулого тижня Alibaba Group Holding заявила про скорочення штату "хмарного" підрозділу на 7%, а Meta Platforms Inc. почала третій цього року раунд звільнень.

До числа техкомпаній, які оголосили про звільнення цього року, входять американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc. (SPB: ROKU), Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP і шведська Spotify Technology.