"Мультимедійна платформа іномовлення" оголошує конкурс із відбору проєктів для виробництва серіалів, фільмів та анімації

Київ. 3 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголошує про початок проведення конкурсу з відбору проєктів для виробництва аудіовізуальних творів.

"Конкурс охоплює: написання сценаріїв і створення аудіовізуальних творів, таких як телевізійні серіали, фільми, телефільми, документальні фільми та серіали, цикли документальних фільмів, короткометражні фільми й анімації", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що метою конкурсу є відбір оригінальних конкурентоспроможних проєктів для реалізації інформаційної політики держави, сприяння задоволенню культурних потреб аудиторії, підвищення патріотизму та національної свідомості українців.

Згідно з повідомленням, участь у конкурсі можуть узяти юридичні особи будь-якої форми власності, зареєстровані на території України, а також фізичні особи - підприємці, які провадять свою діяльність не менше ніж 2 роки, мають відповідний досвід діяльності в галузі культури та мистецтва, а також сукупний обсяг виробленого контенту не менш як 25 комерційних годин або виробництва на замовлення не менш як 50 комерційних годин.

"На конкурсний відбір від імені одного учасника може бути подано не більше 3 проєктів", - ідеться в повідомленні.